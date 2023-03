“Stvari se prikazuju na način da su HDZ i Plenković velikodušni. To nije istina”

Podijeli :

Saborska zastupnica stranke Možemo Jelena Miloš bila je gošća Novog dana N1 televizije. Komentirala je situaciju koja se stvorila oko izmjena Zakona o osobnoj asistenciji.

“Drago mi je da pričamo o socijalnim politikama, one su izrazito važne za građane. Što se tiče zakona o osobnoj asistenciji, njegov je osnovni problem što se pravo na asistenta isključuje osobama s invaliditetom koje imaju roditelja njegovatelja. To je zbilja problematično jer znamo da se radi o osobama s najvšim stupnjem invaliditeta i njima je potreban asistent. Smisao asistenta je da tim osobama omogući socijalizaciju, uključivanje u društveni život, obrazovanje, tržište rada… Da im se omoguće jednake mogućnosti”, objašnjava Miloš.

“Trenutnim prijedlogom zakona, osobama koje imaju roditelje njegovatelje nije omogućen asistent, osim u iznimnim slučajevima, i to samo u slučaju kad se radi o dvočlanom kućanstvu ili kad je više osoba s invaliditetom u njemu, a i tad samo na 22 sata. Očekuje se da roditelji njegovatelji rade bez odmora i predaha 24 sata dnevno, to nije realno, i njima treba predah. U Hrvatskoj nemamo razvijene socijalne usluge kao što bi bio odmor od skrbi. Takvo ograničavanje prava osoba s invaliditetom nije dobro i upozoravali smo na to”, kaže.

Miloš smatra da dodjelom asistenata treba osobama s invaliditetom omogućiti jednaka prava kao i svima ostalima. “I oni imaju pravo na odmak od roditelja, imaju pravo na neobvisan društveni život, zato je nužan osobni asistent.”

Promjena koju novi zakon donosi je i to da će ubuduće novac za osobne asistente osiguravati država.

“To je svakako iskorak. Godinama se ova usluga financira iz projekata i ova usluga ovisi o tome ima li neka udruga kapaciteta da se prijavi na projekt… To je dovelo do velike regionalne nejednakosti pristupa. To je iskorak i time država preuzima svoje obveze. Htjela bih upozoriti i na to da je pitanje da li će osobe moći to zaista i ostvariti. Već sada znamo da postoji nedostatak osobnih asistenata, primarno zbog loših uvjeta rada Znamo da oni uglavnom rade za 2.000 kuna na pola radnog vremena. To je zahtjevan posao, emocionalno i psihički. Ključno će biti da ministar nakon donošenja zakona donese pravilnik kojim će definirati cijenu sata i opseg posla koji će raditi osobni asistent. Ako to ne bude barem u skladu s ostalim plaćama u sustavu socijalne skrbi, mislim da ćemo i dalje imati nedostatak osobnih asistenata”, upozorava Miloš.

“Oporba mora upozoravati i dalje”

Ona govori da su ranije upozoravali i na situacije sa zabilježbama na nekretnine korisnika socijalne pomoći, ali su svi njihovi prijedlozi bili odbijeni. “Tek kad se mediji počnu baviti tim problemom, a pokazalo se u praksi da je to realan problem, vidimo da je Vlada spremna promijeniti ploču. Nadam se da to neće biti slučaj i s ovim zakonom nego da će Vlada sjesti s udrugama i na vrijeme promijeniti odredbe ovog zakona”, kaže.

Oporba mora upozoravati i dalje, smatra Miloš. “Ne bi se svaka državna intervencija trebala smatrati bilo čim velikodušnim, poklonom. Sad se stvari prikazuju na način da se radi o velikodušnosti HDZ-a i Andreja Plenkovića. To nije istina. Radi se o temeljnoj funkciji države, da osigura socijalnu skrb svojim građanima”, govori. Dodaje i kako se nada je i HDZ iz ove situacije naučio da ne mora čekati da nešto dođe u fokus javnosti da bi se nešto promijenilo.

