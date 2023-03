Zakon o osobnim asistentima zarobljava osobe s invaliditetom u četiri zida

Podijeli :

N1

Pisao se 15 godina i napokon je u proceduri - riječ je o Zakonu o osobnim asistentima. Dio udruga je zadovoljan, dok druge upozoravaju na probleme koji nisu riješeni kao i na ključni zahtjev koji nije uvažen, a to je da će, u slučajevima kada roditelj ima status njegovatelja, osoba s invaliditetom ostati bez asistenta. Kvaliteta života u tom slučaju, kako za roditelja, tako i za dijete, odnosno osobu s invaliditetom je nikakva - jer su doslovno zarobljenici u četiri zida.

Danijel ima 21 godinu, i unatoč cerebralnoj paralizi, uspješno završava drugu godinu Agronomije. Pokušao je dobiti asistenta, no to je bio Sizifov posao. Bez pomoći majke ne bi uspio – od tuširanja, hranjenja preko odlaska u šetnju s prijateljima do učenja na fakultetu.

Danijel kaže: “Ona se mora dobro iskombinirati kada ja planiram ić na kavu, mene obući, spremiti me, jer ne možete vi osobu od 21 godinu, ne možete ju ovlastiti da ona mene vodi na toalet, i oblači me, tako da ona mora doslovno plan i program napraviti da se bih se ja uspio podružiti, socijalizirati.”

A s novim prijedlogom zakona, ostvariti pravo na asistenta bit će gotovo nemoguće. I osobe s invaliditetom i njihovi roditelji nedopustivim smatraju činjenicu da će – u slučajevima kada roditelj ima status njegovatelja – osoba s invaliditetom ostati bez asistenta.

Hrebak glasao protiv roditelja njegovatelja: “Nisam se osjećao ugodno” “Rast će naknada roditeljima njegovateljima, najmanja neće biti ispod 5000 kuna”

Majka njegovateljica Marina kaže: “Ne znam što napraviti da dokažemo ljubav prema našoj djeci, ta ljubav je bezuvjetna. Ali da li se itko ikada upitao da li imamo pravo na svoj život, odmor, na svoje potrebe…”

Iz udruge Sjena upozoravaju na propuste u zakonu koji se pisao 15 godina. Na javnom savjetovanju dobio je više od 1 800 komentara i zahtjeva, onaj ključni nije uvažen.

Marica Mikulić iz udruge Sjena kaže: “S izlaskom ovog zakona naši korisnici, umjesto širenja usluga, ostaju bez prava. Ostaju bez prava osobnog asistenta. Ostaju zatvoreni u 4 zida svoje kuće i ne zaslužuju priliku da se socijaliziraju i da se mogu kretati u ovom društvu.”

Postoje i udruge koje nisu toliko kritične i u novom prijedlogu zakona vide pomak:

Marica Mirić iz Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske ističe: “One izmjene gdje smo vidjeli gdje je bilo planirano da ljudi koji idu u inozemstvo ne mogu imati uslugu osobne asistencije, da osobe koje imaju dosmrtno i doživotno uzdržavanje isto su se izuzimale, to se sada promjenilo i oni su uključeni.”

Država je težak posao osobnog asistenta učilina neatraktivnim, gotovo je nemoguće naći asistenta, a plan je ministra brojku povećati – s 2 300 na čak 14 000. S kojom plaćom – nije propisano.

Mikulić iz udruge Sjena nastavlja: “S novim prijedlogom zakona koji je izašao, on ne nosi cjelovita rješenja i nije propisano jasno kolika bi satinica trebala biti i odnos između poslodavca kao pružatelja usluga i osobnog asistenta koji bi pružao tu uslugu krajnjem korisniku”.

Novi zakon na snagu bi trebao stupiti 1. srpnja Udruga Sjena već planira razgovor s ministrom Piletićem. Ako ne bude zadovoljavajućih rješenja – sljedeći korak je ponovni izlazak na ulicu i prosvjed.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.