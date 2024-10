Debata umirovljenika na N1 / Žive li danas bolje? “Ne, pa to vidite svaki dan!”; “Da, to brojke govore!”

Podijeli :

U podne na zagrebačkom Trgu bana Jelačića održat će se prosvjed "Protiv siromaštva" u organizaciji BUZ-a. Glavni zahtjev umirovljenika upućen Vladi je da ispuni obećanje i da prosječna mirovina bude 60 posto prosječne plaće.

Uoči prosvjeda u Novom danu u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića suočili su se predsjednik Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika i Pejo Trgovčević iz Hrvatske stranke umirovljenika.

Postoji li razlog za prosvjed?

Špika se osvrnuo i na izjavu premijera Andreja Plenkovića: “Upravo zbog onoga što smo čuli prije nekoliko minuta, premijer pred cijelom javnošću kaže da se prosječna mirovina u odnosu na realnu plaću neće povećavati ništa, u četiri godine. To je razlog da se svi danas okupe na Trgu. Mirovina nije 60 posto prosječne plaće kako je bilo obećanje, da je tako onda bi danas prosječna mirovina trebala biti 790 eura, ne za četiri godine nego danas.”

Plenković: Cilj je voditi odgovornu mirovinsku politiku

Trgovčević: “Prosvjedovati može svatko i ima pravo, demokratska smo zemlja, pitanje je koji su ciljevi prosvjeda. Pozivaju se umirovljenici, a siromaštvo je u Hrvatskoj dosta vidljivo, ali stav HSU-a po tom pitanju je da to više izgleda kao politički skup, govorit će neki čelnici oporbenih stranaka. Protiv sam politizacije i da se na nesreći umirovljenika skupljaju politički poeni.”

“Kada nemaju argument onda je to politički skup”

Skupljaju li se prosvjedom politički poeni?

Špika: “Stav HSU-a je normalan jer su na drugoj strani, stav HDZ-a mi je normalan, to je pokušaj opstrukcije prosvjeda. Na prosvjed su pozvani svi, umirovljenici, radnici, sindikati, političke stranke. Ni jednu medijsku konferenciju nismo radili s logom neke stranke. Da se HDZ istinski bori protiv siromaštva onda bi nam se pridružili i pitali bi što mislimo, razgovarali bi o našim prijedlozima, ali ne oni idu dalje i nazivaju nas marginalcima, a kada više nemaju argument onda je to politički skup, to organizira Zoran Milanović, neki kažu i Plenković. Iza ovog skupa ne stoji ni jedna politička opcija.”

Trgovčević je odgovorio Špiki: “Mi radimo na stvarnim problemima i nastojimo pomoći umirovljenicima, nakon završetka našeg mandata položit ćemo račune umirovljenicima. Nikada ne možete učiniti sto posto, zahvaljujući HSU-u puno se toga promijenilo i poboljšalo.”

Je li mirovina povećana?

Trgovčević: “Naravno da je povećana.”

Špika: “Ona je povećana samo nominalno, ali realno ona nije uopće povećana. Odnos prosječne mirovine i plaće se od 2016. godine nije pomakao. Sve što je HSU uspio napraviti je rastuće siromaštvo umirovljenika.”

BUZ pozvao na prosvjed, traže od Vlade da ispuni obećanje

Trgovčević: “Drugačije govore podaci. Prosjek je da je mirovina 47,43 posto prosječne plaće.”

Špika: “Vlada izlazi s podatkom da je prosječna mirovina 620 eura, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ima neke drugačije podatke. Ključno je da mirovina nije 60 posto prosječne plaće odnosno 790 eura. HSU je postigao svoje ciljeve, uspjeli su ući u Sabor s jednim saborskim zastupnikom, uspjeli su dobiti državnog tajnika.”

“Nominalno je rasla i mirovina i plaća, ali realno zbog inflacije nije, jer smo dobili isti odnos. Nije problem zrno kukuruza nego vreća kukuruza”, dodao je.

Trgovčević: “Nemojte govoriti da neće doći do povećanja mirovina, nemojte govoriti samo o politici, govorite o realnim stvarima.”

“Umirovljenici bolje i sretnije žive nego prije”

Bejaković otkrio koliko bi iznosile mirovine kada bismo svi radili 40 godina

“Mirovinski sustav nije socijalni fond, vi biste tražili od Vlade povećanje 60 posto od prosječne plaće, ali ne znate da mirovinski sustav to ne bi mogao podnijeti u ovom trenutku. Trebate biti realni”, dodao je.

Žive li umirovljenici bolje danas nego što su živjeli na početku mandata ove Vlade?

Špika: “Ne, pa to vidite svaki dan. Svaki put kada Vladi radi na pomoći uključuje sve više umirovljenika, sama Vlada kaže da umirovljenici žive sve lošije.”

Trgovčević: “Imaju li bolji financijski status nego prije? Ja kažem da, to brojke govore. Vjerujem da umirovljenici bolje i sretnije žive nego prije, nadamo se da ćemo do kraja mandata postići svoj cilj i svoj program.”

