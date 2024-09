Sud pozvao državu da se očituje o prodaji Name u centru Zagreba

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Trgovački sud u Zagrebu pozvao je državu kao razlučnog vjerovnika da se očituje o prodaji robne kuće i nekretnina Name u zagrebačkoj Ilici uoči skupštine vjerovnika zakazane za 18. rujna.

Sudskim zaključkom država je pozvana da se očituje je li suglasna da se zgrada, dvorišta, vrt i perivoj Name u Ilici 4 – 6 te zid u Radićevoj ulici 1 prodaju na zajedničkoj javnoj dražbi, ističe se u zaključku od 3. rujna kojim je državi dan rok za očitovanje od tri dana nakon dostave.

Zaključak je uslijedio nakon što je za 18. rujna zakazana skupština vjerovnika Name d.d. u stečaju na kojoj bi se trebala donijeti odluka o prodaji robnih kuća i nekretnina Name u Ilici, ali i na Kvaternikovu trgu.

Prodaja je pokrenuta nakon što je lani u prosincu, više od 23 godine nakon otvaranja stečaja Name, Trgovački sud u Zagrebu utvrdio osnovanim zahtjev Croatia Osiguranja za suđenje u razumnom roku te naložio donošenje odluke o prodaji zgrada Name u Ilici i na Kvaternikovu trgu do rujna 2024.

U sjeni sazivanja skupštine vjerovnika i stečajni upravitelj Damir Mikić prije desetak dana podnio je izvješće u kojem ističe da bi uzimajući u obzir vlasnički i zemljišnoknjižni status preostalih nekretnina te da se u obje robne kuće još uvijek obavlja djelatnost i zapošljavaju radnike, “oportuno bilo donijeti odluku o prodaji imovine kao cjeline”.

Robna kuća u Ilici upisana kao tri objekta

Odnosno da se nekretnine i pokretnine Name prodaju zajedno te da se kupca obaveže i na preuzimanje poslovanja i zaliha robe i zatečenih radnika na određeni vremenski rok i to minimalno na dvije godine. Kako je vlasnički, odnosno zemljišnoknjižni status preostalih robnih kuća različit, stečajni upravitelj smatra i da bi se obje robne kuće trebale prodavati istovremeno, ali na različit način.

Robna kuća na Kvaternikovu trgu je upisana u zemljišnoj knjizi kao jedna čestica i objekt u vlasništvu Nama d.d. u stečaju te nema nikakvih upisanih tereta, dok je ona u Ilici upisana kao tri različite čestice i tri objekta pri čemu je na dvije čestice (Ilica 4 i Radićeva 1) u cijelosti upisano založno pravo Croatia osiguranja d.d. i države, a na Ilici 6 je na jednom dijelu upisano založno pravo, a na drugom dijelu nije.

U sudskom zaključku navedeno je da će se prodaja obaviti putem javne sudske dražbe sukladno stečajnom zakonu i uz odgovarajuću primjenu ovršnog zakona, a kupac treba preuzeti zatečene radnike i nastaviti poslovnu djelatnost kroz najmanje dvije godine.

Za pristupanje dražbi zainteresirani kupci su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od pet posto početne vrijednosti imovine. Početna cijena će se, pak, odrediti sukladno procjeni sudskog vještaka za nekretnine i sukladno knjigovodstvenoj vrijednosti za opremu pokretnine, ističe se u zaključku.

