Štrajk sudskih službenika i dalje traje, a prosvjednici su odlučni da neće odustati od svojih zahtjeva. Marija Antunović, sudska savjetnica u zemljišno-knjižnom odjelu na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu razgovarala je s reporterkom N1 Natašom Vidaković.

Antunović kaže: “Krenuli su na nas s tužbom radi proglašenja štrajka nezakonitim. To im nije dovoljno pa su stavili žalbu Vrhovnom sudu. Ni to im nije bilo dovoljno. Nisu spremni za stolom dogovoriti se s nama. Sada je donesena odluka o obustavi isplate plaće. Nažalost, ta odluka nas nije izenadila. Ta odluka pokazuje građanima koliko je njima svima do nas stalo”.

“S obzirom na odluku o obustavi isplate plaće, ljudi su ogorčeni i ide se prema tome da dižu ruke od svega. Svi su rekli da nastavljaju dalje sa štrajkom bez obzira na isplatu plaća. Idemo prema tome da ćemo početi obavljati samo nužne poslove za život, zdravlje i sigurnost ljudi i imovine. To bi značilo da bi se obavljali određeni poslovi poput istražnog zatvora, međunarodne otmice djece – samo oni poslovi gdje je netko ugrožen. Većina sudskih postupaka neće ulaziti u ovo. Dosad smo bili odgovorni, hitni poslovi su se dosad obavljali. Bojim se da sve ide prema tome da i to stane”, kaže Antunović.

Na pitanje o tome je li bilo onih koji su razmišljali da odustanu od štrajka nakon objave o neisplati plaća, kaže: “Gotovo jednoglasna je odluka da nastavljamo dalje. Ovime smo samo zbili redove, ojačali i nastavljamo dalje. Većina ljudi koji ovdje rade su socijalna kategorija. Pobrinut ćemo se da im ništa ne fali”.

Kad je riječ o pregovorima s Ministarstvom, ističe: “Kažu nam pričekajte šest mjeseci – nije to šest mjeseci i nije to 1.1.2024. Kada će uredbe stupiti na snagu – šest mjeseci od stupanja zakona na snagu. Tako da govorimo o periodu od godinu dana. Zar zaista očekujete da će ljudi preživjeti s ovako niskim primanjima? Ako su mogli davati ove godine dodatak policiji u ožujku. Ako su tjedan dana sjeli za stol i odmah dali protuponudu sucima, zašto nisu mogli i nama? Nema pomaka s njihove strane. Mi smo razumna strana. Ako je nešto nagodba – obje strane trebaju popuštati, s njihove strane se to nije dogodilo”.

Odlučili su zatražiti pomoć predsjednika Vrhovnog suda Dobronića kako bi službenicima pomogao odreditii koji su to hitni poslovi: “On nam pomaže u ovome, dok ga izvršna vlast ignorira i smatra nekakvim sindikalnim povjerenikom, a on obavlja svoj posao”, kaže Antunović.

Naposljetku, Vladi poručuje: “Smatram da je vrijeme da sjednemo za stol i postignemo dogovor. Ovime se samo pokazuje da ne marite za sustav pravosuđa. Mene onda zanima kome je u interesu slabo pravosuđe, slabo sudstvo i slabo državno odvjetništvo?”.

