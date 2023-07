Kolaps pravosuđa se nastavlja: “Plenković demonstrira silu na ženama!”

Podijeli :

Nema odustajanja, nema predaje, poruka i danas sa hrvatskih sudova. Službenici koji su u štrajku poručuju da su od sada volonteri jer je Vlada odlučila da im neće platiti dane u štrajku. Neće ih pokolebati, a stižu im i potpore.

Svijeće i vijenac na Spomeniku Domovine. I hrvatski branitelji – sudski službenici odlučili su reći dosta i zapljeskati ženama koje ne posustaju ni 40. dan štrajka.

Onda su svi zajedno u povorci krenuli poznatom rutom do ministarstva pravosuđa. Hrabrih žena, kako su ih nazivali kolege, ne nedostaje u toj koloni. Jedna od njih je Željka Andrašec.

Je li vas iznenadila ova vladina odluka da vam više ne plaća štrajk? “Pa čak i nije. Znači, to se očekivalo od premijera, njegov ego, od samog početka postavka da mi nećemo dobiti ni centa, nitko nije iznenađen. ” Hoće li vas to pokolebati? “Sigurno neće, pa i bez te crkavice koju dobivamo, budemo se snašle.” A Gordana Filipović je poslala poruku premijeru Andreju Plenkoviću. “Neka on proba živjeti s našom plaćom i onda ćemo dalje krenuti.”

Zasad samo do ministarstva. Pod ministrovim prozorima izvukla se i Biblija.

“Od deset božjih zapovijedi osma kaže ne reci lažna svjedočanstva. Što nas spašava? Istina. I recite istinu, premijeru. Od sedam smrtnih grijeha prva je oholost i bahatost. A što mi vidimo? To. Od 14 djela milosrđa prvi kaže gladne nahrani, a žedne napoji. Ni to se ne poštiva”, poručio je Anton Storić.

Hrabre žene već tjednima vodi jedna od njih – Iva Šušković. Za nju je ključno pitanje: što se od ponedjeljka događa s hitnim predmetima?

“Mi nismo donijeli odluku na razini sindikata, komunciramo sa našim sindikalnim povjerenicima. Negdje je zauzet takav stav, međutim rekli smo ljudima da pričekaju”, poručila je.

Ministar Ivan Malenica danas nije imao nikakvu novu poruku za ljude u štrajku, suzdržani su ostali i iz Hrvatske udruge sudaca, no zato je stiglo novo priopćenje s Vrhovnog suda.

“Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić zakazao je sastanak s predsjednicima županijskih i visokih sudova za 17. srpnja 2023. u 12 sati sa jedinom točkom dnevnog reda: rad sudova za vrijeme štrajka.”

“Alarm za uzbunu”

I zbog stanja u pravosuđu oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora. To što im se od ponedjeljka neće štrajk ni platiti, obično je cipelarenje ljudi, kažu.

“Koliko je ova Vlada bezobrazna, pokazuje činjenica o kojoj su me također obavijestili, da će svi gubici zbog samog štrajka, od pristojbi pa nadalje biti veći nego što bi bilo povećanje njihovih plaća. Međutim, Andrej Plenković odlučio je demonstrirati silu na ženama”, poručila je Marija Selak Raspudić.

Odvjetnica o štrajku: Trenutna situacija je besprijekorna sramota za ovu državu Službenica na sudu otkrila svoju plaću: “To je s 24 godine staža, bez dodataka”

“A da ne kažemo da je slanje interventne policije kao sanitarnog kordona između Vlade i radnica jučer ispred NSK-a stvarno alarm za uzbunu”, kazala je Katarina Peović.

Zazvonilo je i premijeru. Ali zbog drugih razloga. Takvih da je sam htio o tome nešto reći, pa makar i u društvu slovenskog premijera Roberta Goloba.

“Kad zasjeda hrvatska vlada uobičajna je procedura hrvatske policije da su tamo u blizini 5 ili 6 pripadnika interventne policije, ne s namjerom da tamo dođu spriječiti nekome štrajk nego je to business as usual i zato još jednom snažno odbacujem insinuacije o nekakvom strahu od ljudi, od naroda. Zlonamjerno, tendenciozno i to najodlučnije odbacujem”, poručio je Plenković.

Odbacuju i zaposleni i pravosuđu percepciju javnosti da su obični uhljebi. Samo žele za svoj rad i pristojnu plaću. Ona se zasad čini nedostižnom. Kolaps pravosuđa se nastavlja.

