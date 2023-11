Sudski vještak za promet o Banožiću: 0,21 promila je zanemarivo, nije bilo potrebe za zataškavanjem

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Sudski vještak za promet, Goran Husinec, u Newsnightu je s Ivanom Hrstićem govorio o nejasnoćama oko razine alkohola u krvi bivšeg ministra obrane Marija Banožića u vrijeme njegove prometne nesreće.

Husinec smatra da se cijela priča oko alkotesta Banožića previše komplicira

“0,21 promila su beznačajne kolilčine alkohola, ali razne verzije tih priča su izazvale veliko nepovjerenje javnosti. Trebalo se odmah reći situacija je takva. Vještak ili toksikolog je trebao reći da je to toliko zanemarivo da nije moglo biti uzročno posljedično za sudar, ali se nije tako krenulo prema javnosti”, kaže Husinec.

Prvo je iz neslužbenih izvoda u javnost stigla informacija da se radilo o 0,21 promila alkohola u krvi, a nakon dva dana je bila informacija da uopće nema alkohola, a zapravo se navodi da nije bilo droga i alkohola u konectraciji koji smanjuju sposobnost upravljanja automobilom.

“To je krivo interpretirano. Trebalo se odmah navesti bilo je toliko i toliko i smatramo da to ne utječe na vožnju, a ne prvo jedna, druga informacija. Sad javnost misli tko zna što se tu skriva, zatašakava, a u principu ako je imao to nije ništa strašno. I kod svakog drugog anonimong čovjeka bi bilo tako, ali tu je i neka politička odgovornost i sad se to miješa itd.”

Husinec navodi kako nije bilo potrebe za zataškavanjem takve informacije jer ionako ne bi štetila bivšem ministru.

“Javnost odmah pomisli to je malo mjesto, definitivno u toj bolnici svi znaju tko je ministar obrane. Možda mu je netko htio pomoći, tko zna, ali to je za javnost jedna velika pomutnja i veliko nepovjerenje. Odmah se vraća na slučaj Horvatinčić i jednostavno imamo nepovjerenje općenito u sustav”, rekao je Husinec.

“Ne vjerujem da je netko organizirao, nego ako se nešto muljalo netko tko je bio dobronamjerna je mislio da će možda pomoći gospodinu ministru. Međutim, napravio je samo jednu zbrku i nepovjerenje.”

Husinec ne vjeruje da bi netko namještao nalaze u zagrebačkom centru Vučetić.

“Centar Vučetić je veliki centar, previše ljudi, previše svjedoka. Mislim da se nitko to ne bi usudio to napraviti.”

“Nećemo to znati dok se ne vidi stanje spisa. Kad se vidi stanje spisa tamo će biti svi formulari, sve što postoji pa će vještak toksikolog na sudu izjasniti koliko je to bilo alkohola i je li to moglo utjecati ili ne”, dodaje.

Naglašava kako je komunikacija s javnošću trebala biti puno jasnija.

“Trebali su objasniti javnosti da je to vrlo kompliciran proces: koliko je bilo alkohola u krvi, koliko u mokraći, kada se vadilo, koliko nakon štetnog događaj… to su se podaci koji se razmatraju.”

Husinec se nada da će Banožiću suditi kao i bilo kome drugome.

“Banožić je bio ministar obrane u trenutku kad je stradao pa je javnost jako zainteresirana za taj slučaj, ali nadam se da će suci biti profesionalci i da neće gledati ovo sve. Mslim da će mu se suditi kao i svakom drugom, niti ništa bolje ili lošije, nego kako bi bilo koji nepoznati očvjek prošao – mislim da će tako proći i bivši ministar.”

