Tomašević: Nobilo je htio izgraditi kompleks od sedam zgrada, a prikazati to kao jednu zgradu

Podijeli :

Matija Habljak / Pixsell

Tvrtke čiji je jedan od osnivača odvjetnik Anto Nobilo, prošlog su tjedna podnijele zahtjev za lokacijsku dozvolu za gradnju sedam zgrada na parceli između Jadranske avenije i rijeke Save, površine 47 tisuća kvadratnih metara, izjavio je u utorak gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Zahtjev za lokacijsku dozvolu predan je 9. travnja, dan prije sjednice zagrebačke Gradske skupštine na kojoj su trebale biti usvojene izmjene Generalnog urbanističkog plana (GUP), rekao je gradonačelnik. Svaka od sedam zgrada imala bi devet nadzemnih etaža, a problem je u tome što se sve one vode kao jedan objekt jer su povezane s jednom podzemnom garažom, napomenuo je.

“Dakle, gradi se naselje koje se prikazuje kao jedna zgrada, koje nema prometnicu koja se spaja na Jadransku aveniju, nego se direktno parcela spaja na aveniju. Po članku 146. Zakona o prostornom uređenju, na koji se poziva Nobilo, ovo se može graditi bez Urbanističkog plana uređenja (UPU) koje je trenutno izvan snage”, rekao je Tomašević na konferenciji za medije. Riječ je o još jednom građevinskom projektu odvjetnika Nobila, ustvrdio je gradonačelnik, a nakon što mu je lani UPU Savski park – istok stavljen izvan snage, projekt s 11 nebodera po 19 katova. Anto Nobilo za N1: Netko je konačno trebao napasti Možemo

“Pogledajte ovu gustoću, pogledajte kako to izgleda. To je sve jedna građevinska parcela”, naglasio je pokazujući na kartu.

“Pa sad ja pitam ministra Branka Bačića, s obzirom na pravnu raspravu oko članka 146., da li je ovo to što mi zajedno želimo vidjeti u Zagrebu. Pazite i ovo, da bi se pokupio otpad iz tih zgrada, netko mora svaki dan kontejnere dogurati na rub parcele, da bi ih Čistoća pokupila. Je li to normalno? Je li to u skladu sa strukom?”, pitao je Tomašević.

Spomenuti članak Zakona o prostornom uređenju predmet je spora između Grada Zagreba i nadležnog Ministarstva oko izmjena GUP-a, dodao je.

“Ministarstvo je tražilo da Grad Zagreb eksplicitno napiše u GUP-u da se i bez Urbanističkog plana uređenja (UPU) mogu graditi nove zgrade ako imaju pristup na prometnu površinu te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda”, kazao je Tomašević.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja još je jednom prozvao za političko podmetanje i nepotrebno odugovlačenje glede davanja suglasnosti na izmjene GUP-a, zbog čega taj dokument može biti usvojen tek nakon lokalnih izbora.

Tomislav Tomašević: Osijek može donijeti GUP bez Ministarstva, Zagreb ne može

“Nakon što je šest mjeseci GUP bio kod njih, tek sada su odlučili pitati druga upravna tijela da li je GUP usklađen i s drugim zakonima, što nije niti praksa niti je tako definirano u postojećem zakonu”, naveo je gradonačelnik.

Što se tiče slučaja Hipodrom, u kojem postoje sumnje na moguće preplaćivanje zaštitarskih usluga, odgovorio je da u potpunosti podržava istragu.

“Objasnio sam već zašto je Ustanova za upravljanje sportskim objektima angažirala povećani broj zaštitara, a da li su svi oni tamo bili i koliko su plaćeni, to je na policiji da utvrdi”, poručio je.

Na kraju, Tomašević je dodao da od sutra kreće s prikupljanjem potpisa potrebnih za novu kandidaturu.

“Očekujem prljavu kampanju kao što je bila ona za predsjedničke izbore. Čistit ću ovaj nered i korupciju koja se utaborila u gradu i u sljedećem mandatu”, istaknuo je zagrebački gradonačelnik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nobilo objavio manifest svoje nove stranke Pravi SDP Kako skuhati šunku? Ključna pravila, savjeti i recepti uz koje će uvijek biti ukusna i sočna