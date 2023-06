“Svake godine u svakoj zemlji enterovirus uđe u barem jedno rodilište”

Podijeli :

Šestero djece rođene u KB Sveti duh u Zagrebu ima simptome bolesti uzrokovane enterovirusom. Četvero ih je pozitivno, od njih se jedno liječi u ovoj bolnici, jedno u Klaićevoj bolnici i dvoje u Zaraznoj. Ratko Matijević, liječnik na odjelu ginekolgije u KB Sveti duh, na konferenciji za medije je govorio o ovom slučaju.

“Enterovirusna bolest je sezonska, može imati velik dijapazon simptoma. Može imati ozbiljne posljedice. Dijete liječeno kod nas je bolje i stabilno, ali je bolesno, ne znam kad će biti otpušteno. Virus je nekako došao u kolektiv putem vode, ruku ili kapljičnim putom, u tijeku je uzimanje uzorka kako bismo našli je li kliconoša među nama. Moglo je doći i od roditelja. Činimo sve što možemo da spriječimo daljnji prijenos virusa ako je još među nama. U kolektivu je velika količina ljudi i infekcije se prenose. Infekcija enterovirusom se događala i u drugim bolnicama”, kaže Matijević.

U bolnici su do daljnjega zabranjeni posjeti, a zabrana posjeta je jedna od manje bitnih mjera, prema njegovim riječima. Mnogo je važnije to što se sada detaljno čiste i dezinficiraju sve površine i sve sobe. Djelatnici nose zaštitne maske, a provodi se ukupno 12 mjera zaštite. Sve je prijavljeno i Ministarstvu zdravstva. Pratnja na porodu je i dalje dopuštena, ali Matijević apelira da oni koji su bolesni to i kažu.

“Naš je problem što smo izazito opterećeni brojem poroda, imamo 25 posto poroda više nego inače. Činimo sve da spriječimo širenje bolesti”, kaže.

Dr. Matijević se, kaže, o ovom slučaju očitovao Upravi bolnice, a čim bude imao više informacija, spreman je podijeliti ih s javnošću jer smatra da je to u interesu javnosti.

“Djeca nisu imunološki razvijana kao odrasli”, kaže dr. Matijević objašnjavajući da je meningitis jedan od simptoma ove bolesti te da troje djece trenutno ima i taj simptom. Problem je u tome što djeca burnije reagiraju na bolest zbog nerazvijenog imunološkog sustava i mogu imati ozbiljnije posljedice po zdravlje.

“Nisam osoba koja to može komentirati”, kaže na pitanje o tome što se događa u bolnici i zbog čega je i ovaj slučaj izašao u javnost.

“Svake godine u svakoj zemlji enterovirus uđe u barem jedno rodilište”

Pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Goran Tešović izjavio je u utorak kako je virusni meningitis, čime je zaraženo šest beba u KB Sveti Duh, blaga i benigna bolest, uobičajena u ovo doba godine kad počinje sezone enteroviroza.

“Enterovirusna bolest je česta, ima ih tisuću svake godine. Ne kod novorođenčadi, ali kod djece razne dobi imamo enterovirusne bolesti. Mi smo sada na početku sezone enterovirusa i ovo što se dogodilo nije ništa čudno”, rekao je Tešović za Hinu.

Istaknuo je kako postoji i bakterijski meningitis koji je teška bolest, a i jedan i drugi oblik bolesti kod novorođenčadi se najčešće ispoljava temperaturom.

Enterovirus se unosi na usta i izlučuje na debelo crijevo, a najčešće se prenosi kontaktom. Također se može prenijeti s majke na dijete, ali nije ništa opasno, kaže Tešović i dodaje kako “svake godine u svakoj zemlji enterovirus uđe u barem jedno rodilište”.

KB “Sveti Duh” potvrdio je u utorak da šestero novorođenčadi rođene u toj bolnici ima simptome enterovirusnim meningitisom te su zabranjene posjete na Ginekologiji, a u bolnicu su danas poslani sanitarni inspektori dok je Ministarstvo zdravstva poslalo zdravstvenu inspekciju.

Enterovirus je izoliran kod šestero novorođenčadi, rođenih između 8. i 12. lipnja, i na liječenju su u KB-u Sveti Duh i Klinici za dječje bolesti, a dijete liječeno u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” otpušteno je na kućnu njegu.

Bolničko ravnateljstvo navodi da su odmah poduzeli sve potrebne aktivnosti i obavijestili epidemiologe iz “Štampara” koji su zabranili posjete na odjelima.

