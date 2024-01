Podijeli :

N1

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter bila je gošća N1 Studija uživo u kojem je s našim Igorom Bobićem komentirala predložene izmjene Kaznenog zakona i netrpeljivost prema stranim radnicima u Hrvatskoj.

“Građani imaju pravo znati ona pitanja koja su od javnog interesa. Ne sve ono što je interes javnosti, ali ono što je javni interes. Osim medijskih prava i sloboda, imamo i pitanje zaštite zviždača. Prijavitelji nepravilnosti imaju pravo na javno razotkrivanje. U načinu na koje je propisano samo djelo, otvaraju se pitanja da su uz ljude koji rade u sustavu, kao potencijalni počinitelji dodani odvjetnici, odvjetnički vježbenici, sudski tumači”, rekla je pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

HND najavio prosvjed protiv ”lexa AP” 31. siječnja u Zagrebu i Splitu Strani radnici jedva čekaju novi zakon: “Uskoro ću biti vaš građanin, bit ću i ja “hrvatski”!”

Također, kaže da joj je žao vidjeti da odredbe koje predstavljaju pozitivne pomake, kao što je u slučaju femicida, sad ne dolaze do izražaja, a također i definicija rodno utemeljenog nasilja.

“Ostaje pitanje kako da novinari rade ono što jest novinarski posao. Pitanje je kako će sada novinari dolaziti do informacija. Ako informacija dođe do novinara, on se ne može procesuirati, ali kako ćete dobiti informacije u odnosu na one koje se namjerava procesuirati? To je jako dobro pitanje”, kazala je.

Dotaknula se i netrpeljivosti prema stranim radnicima.

“Napadi na strane radnike su strahota i sramota. Nažalost, nisam iznenađena jer već dugo upozoravam na to. Zabrinjavajuće je da vidimo povećanu pojavu napada na strane radnike, ali i problematičan diskurs u javnom prostoru. Rekla bih da jedno s drugim ima veze. Problem broj jedan su napadi, a drugi problem su izjave. Svatko tko napada strane radnike s rasisističkim pobudama treba biti procesuiran”, zaključila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.