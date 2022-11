Svečano otvoren Advent u Zagrebu

Prvu adventsku svijeću na adventskom vijencu na zdencu Manduševcu, na zagrebačkom Trgu bana Jelačića u subotu navečer upalio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, zaželjevši svima mirno doba Adventa, puno nade, ljubavi i radosti.

“U ovo vrijeme Adventa želim prije svega svima radosti, naravno da se zabavite, želim vam svima ljubavi, da budete dobri prema svojim bližnjima i najmilijima, ali isto tako da učinite nešto dobro za one kojima je pomoć najpotrebnija. Vi ćete sami prepoznati koji su to ljudi i sami ćete odlučiti koji će to biti čin vaše dobrote”, poručio je gradonačelnik Tomašević.

Rekao je da četiri adventske svijeće predstavljaju “četiri stvari koje su nam danas itekako potrebne”.

“Prva svijeća predstavlja nadu, druga mir, treća ljubav, a četvrta svijeća predstavlja radost. Sve to itekako u ova teška vremena nam je potrebno, posebice možda ova druga svijeća – svijeća mira jer se nalazimo u gradu unutar Europe, gdje nažalost ove godine bijesni rat. Znači, u ovoj godini Adventa nažalost imamo rat u samoj Europi i imamo ljude koji su morali napustiti svoje domove”, istaknuo je Tomašević.

Obred paljenja adventske svijeće predvodio je mons. Zlatko Koren, izaslanik zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića.

“Isus oko sebe okuplja odbačene, bolesne, grešne, najmanje. Vrata Božjega kraljevstva Isus otvara svima, poziva sve”, istaknuo je mons. Koren te pozvao sve da se otvorimo Božjemu Svjetlu koje grije srce.

Zagrebačkom gradonačelniku te Zagrepčankama i Zagrepčanima zaželio je blagoslovljeno Došašće.

Gradonačelnik Tomašević izjavio je novinarima da očekuje najbolji Advent do sada te vjeruje kako će se to i opravdati u sljedećih 40-ak dana.

“Imamo tri nove lokacije, 100-tinjak koncerata, transparentne natječaje za organizatore manifestacija, za kućice, koji će onda i dovesti do većih prihoda za Grad, znači preko četiri milijuna kuna, što je četiri puta više nego što su bili prihodi Grada 2019., prije pandemije i potresa”, istaknuo je.

Rekao je i da su hoteli puni, Zagreb je pun turista; vjeruje da će i građani biti zadovoljni, a oni u Gradu će učiti što može još biti bolje.

Tomašević kaže kako gledaju i da s obzirom na energetsku krizu, daju simboličnu poruku, te će dekorativna božićna rasvjeta biti pola sata kraća, a koristi i LED lampice koje su puno manji potrošači električne energije.

Najavio je da će se na Europskom trgu, a možda i na još nekim lokacijama u Zagrebu već sutra moći gledati utakmica Hrvatska-Kanada, odnosno Svjetsko nogometno prvenstvo.

Bienenfeld: Lijepa novost širenje adventakih lokacija na zapad i na Trg Franje Tuđmana

Direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba Martina Bienenfeld rekla je da što se tiče turizma očekuju da će možda biti čak i oboreni neki rekordi od prije dvije pandemijske godine.

“Imamo 20 lokacija, a što se tiče Trga Franje Tuđmana, to je jako lijepa novost da se Advent širi iz najstrožeg centra na zapad s wonderlandom i panoramskim kotačem. Vjerujem da će ta lokacija biti prihvaćena, posebno kada je riječ o najmlađima”, istaknula je Bienenfeld.

Nakon paljenja prve adventske svijeće, gradonačelnik je otvorio „Baš Naš“ Advent na platou Gradec, klizalište na Trgu kralja Tomislava te upalio božićnu rasvjetu na Zrinjevcu.

Na 12 lokacija u Zagrebu smješteno je 178 kućica za ugostiteljsku i prigodnu prodaju.

