Milanovića pitali kad će objaviti kandidaturu: Evo sad!

Predsjednik Zoran Milanović danas je najavio kandidaturu za novi mandat.

Odgovarajući na pitanja o medijskim navodima da će se kandidirati za novi mandat na Pantovčaku, rekao je da očekuje podršku SDP-a. Na pitanje kad će objaviti kandidaturu, Milanović je rekao: “Evo sad.”

“Očekujem podršku SDP-a, trebat će mi, iz niza razloga, da me ne pokradu. Imam najviše znanja i i iskustva od svih mogućih kandidata, ali to naravno nikad nije presudno, ne mora biti ni sada, to su moji aduti i to je to. Ugodan dan”, kazao je Milanović.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović potvrdio je danas da će se kandidirati na predsjedničkim izborima za drugi mandat. — Nikola Jelić (@NikolaJeli2) June 26, 2024

