Tko će biti novi glavni državni odvjetnik? “Turudić je možda teaser, a ovo pravi izbor”

Novinarke Jasmina Popović i Ana Raić (N1) u Točki na tjedan komentirale su s Milom Moralić izbor novog glavnog državnog odvjetnika, Zakon o plaćama kao i izjave prmeijera Andreja Plenkovića i ministrice Nine Obuljen Koržinek o N1 televiziji.

“Malo me možda iznenadila kandidatura suca Turudića”, rekla je Ana Raić i dodala: “Dva su kandidata koji su bili na prošlom natječaju – Dragičević i Wagner, koji tad nisu prošli. Kalabrić je ozbiljan kandidat jer sad na poziciji zamjenika, u upravi DORH-a, upoznat je s njegovim radom. Osoba iz kuće je najlogičinija. Turudić je netko tko bi, što svi očekuju, mogao možda prodrmati DORH koji je definitivno usporio ritam, izgubili su korak s kriminalom. No, nisu me oduševili svojim programima.”

Jasmina Popović je istaknula da je Turudić već pod povećalom javnosti i medija: “Za očekivati je da se dignula prašina oko prašina, on nikad nije krio svoje ambicije. Ne znam je li dobio mig da se javi na to mjesto ili je slobodni strijelac. On je bio kritičan, zalagao se za neke stvari koje su nailazile na kritike medija i opozicije pa bi on na sebe privukao pozornost medija i javnosti. On može biti teaser, opozicija će se koncentrirati na njega pa će možda Kalabrić biti izbor.”

Na pitanje što je zapravo sporno kod suca Ivana Turudića, Ana Raić je pojasnila:

“Nezakonito je da netko s toliko kontakata, odnosa, veza i prijateljstava s brojnim okrivljenicima sad dođe na čelo DORH-a. Nedavno je Krunislav Olujić objašnjavao kako glavni državni odvjetnik svaki spis može uzeti sebi i riješiti ga. Oni imaju neovisnost, ali zna se hijerarhija. Što se tiče Mamića, imamo crno na bijelo da je zbog Turudića i još nekolicine predmet premještan u Osijek jer su u sukobu interesa. Kontakti s Rimac bi mogli otvoriti pitanje njegove neovisnosti. To su dva predmeta koji još nisu riješeni”.

Navela je potom još nekoliko slučajeva i rekla da s njim dolazi puno prtljage te je pitanje bi li njegov izbor prošao test neovisnosti.

Komentirajući kritike predsjednika RH Zorana Milanovića i moguću intervenciju u izbor novog glavnog državnog odvjetnika, novinarke su se složile da predsjednik države nema takvih ovlasti, no svojim javnim istupanjem možda može napraviti pritisak, posebno ako izbor padne na osobu na koju je nedavno upozorio.

“Ne vidim mogućnost miješanja u izbor. Zakon o državnom odvjetništvu je jasan o slučajevima razrješenja. Može li se predsjednik pozvati na nešto pa utjecati, vidjet ćemo, ali zanimljivo je da mandat Hrvoj Šipek prestaje u svibnju. Prema zakonu sve se svodi na Vladu i Sabor koji moraju pokrenuti taj proces. Zoran Milanović može raditi ovo što i sad radi, pikanje u osobu koju je on izabrao za metu”, rekla je Popović.

Raić se slaže: “Ne vidim da bi u proceduri predsjednik imao bilo kakvu ovlast. Tko god bude novi glavni državni odvjetnik, to će biti glavni državni odvjetnik Andreja Plenkovića i HDZ-a. Procedura ništa ne znači kad HDZ ima stabilnu većinu i kad Vlada odabire jednu osobu.”

Novi Zakon o plaćama

Andrej Plenković je otvorio Pandorinu kutiju s namjerom da svima poveća plaće, no na kraju su ipak svi nezadovoljni.

Inflacija je dovela do toga da ljudi teže žive i da traže povećanje plaća i ovo je trebao biti uvod u izbornu godinu, rekla je Popović. No, kako su bili fokusirani na najniže plaće i da se poboljša standard tih građana, previše se smanjio jaz između niskih i visokih plaća pa sad oni s višim stupnjem obrazovanja i više godina radnog isksutva traže dodatno povećanje.

“Događa se da je izborna godina. Činjenica da sindikati znaju da je štrajk dobar alat za prijetnju, to je legitimni pritisak sindikata. Ako se ne uvede pravedniji sustav, a ne da se stalno nešto popravlja, onda je nezadovoljstvo jasno. Očekujem da će sindikati maksimalno koristiti priliku za pritisak”, istaknula je Popović.

Raić dodaje da je, po njoj, pravosudni sustav u rasulu, što se tiče kadrovskih problema. “Suci ne mogu bez svojih suradnika, presude ne mogu izlaziti. Najgore je što ljudi više nema, sustav se rasipao. Poznanica sa suda mi je rekla da odrađuje posao za tri osobe. Kako povećati tu plaću? Suđenja već sad tapkaju jer nema zapisničara i od štrajka se situacija pogoršala. ”

Što je polulegalno?

Na koncu su se dotakle premijerove izjave ranije ovaj tjedan koji je, odgovarajući na pitanje naše Ivane Tomić, rekao da televizija N1 posluje polulegalno. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek kasnije ga je demantirala, no također istaknula da televizija nema nacionalnu koncesiju zaboravivši pritom da je već tri godine i traži.

“Ministrica je rekla da rad N1 televizije nije nelegalan, prema tome ne znam što bih dalje rekla, pogotovo ne znam što reći na činjenicu polulegalno”, rekla je Ana Raić, a na pitanje zašto premijer ne može podnijeti kritiku, rekla je:

“To je dio njegove osobnosti, a on ne želi da se dovode u pitanje potezi njegove Vlade. Puno puta kad priča, vidi se da ignorira pitanja koja pripituju, nego samo gura ono za što on misli da je ok. Mi smo glas naroda koji pita, a na njima je da odgovore. Nema glupih pitanja. Postoji puno medija u Hrvatskoj čija bi se uređivačka politika mogla propitivati i ne znam zašto se premijer fokusirao na nas. Ovakvi napadi nisu ni zakoniti ni ok, netko je rekao da su vučićevski i složila bih se s tim.”

O premijerovoj želji da on stvara sliku kod gledatelja, Popović je rekla:

“Niti jedan premijer nije bio imun na kritiku, bili su razni načini pokušaja utjecaja na medije. Neki su htjeli zaustavljati kolumne, tekstove, uređivati program, ništa novo pod kapom nebeskom. To se jednako ticalo lijevih i desnih. Zanimljivo je kod vas da kad ste onkraj zakona, postoji mogućnost da završite onkraj brave, ali nemam dojam da ste pod velikim pritiskom. Uvijek je takav rakurs u javnom prostoru problematičan.”

