Od prvog siječnja novost je i što se kod novih kredita promjenjive kamate više ne ugovaraju po Nacionalnoj referentnoj kamatnoj stopi HNB-a, već se koristi Euribor, a on na promjenu kamatnih stopa reagira brže.

Tko na kredit kupuje stan ili auto, mora biti spreman na to da su kamatne stope veće nego prije godinu dana, donosi priču Dnevnik Nove TV.

Prema posljednjim podacima HNB-a uoči uvođenja eura, prosječna kamatna stopa za stambeni kredit već je bila oko pola postotnog boda veća nego godinu prije.

Kod nenamjenskih kredita, onima s valutnom kaluzulom kamate su skočile za 1 posto, a onima bez valutne klauzule pale su za 1,25 posto. “Možemo samo apelirati na građane i na sve ostale dionike da budu oprezni prilikom novih zaduživanja i da u sve većoj mjeri koriste fiksiranu kamatnu stopu, vrijeme je nepredvidivo”, rekao je ministar financija Marko Primorac.

Iz Hrvatske udruge banka ističu da zasad nemaju indikacije da bi građani imali pojačanih problema s izvršenjem svojih obveza jer većina građana ipak ima kredite s fiksiranom ili kombiniranom kamatnom stopom.

Omjer je 62:38. Kako izračunati rast mjesečne rate kod varijabilnih, pojašnjava guverner. “Za medijalni kredit, onaj koji se nalazi na sredini distribucije gdje ima pola kredita s jedne i druge strane, jedan postotni poen rasta kamatnih stopa značio bi otprilike četveropostotno povećanje rate servisiranja kredita”, objašnjava Boris Vujčić, guverner HNB-a.

Ili na primjeru, na polovici kredita od 20 godina s ratom od 500 eura rata raste na 520, a ukupna otplata je 2400 eura skuplja. Pod pretpostavkom da kamatne stope ne porastu još više.

Sve budno prati i tržište nekretnina, usko vezano uz kreditiranje. “Mi očekujemo da će se usporiti tržište, posebno ako kamate budu rasle, ako novac poskupi, to nužno dovodi do smanjenja potražnje, pa onda potencijalno do smanjenja prometa, pa i do smanjenja cijena, ali sve ovisi do koje će razine te kamatne stope doći”, rekao je Dubravko Ranilović iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.

A to je ono što nitko ne može predvidjeti.

