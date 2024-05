Tko od HDZ-ovaca odustaje ili ostaje u Vladi, odgovor zna samo jedan čovjek.

Podijeli :

Nastavljene su konzultacije u Banskim dvorima oko sastava nove Vlade. Razgovori i na predsjedništvu HDZ-a, kada ćemo doznati imena novih ministara? Svi uvjeravaju sve će se znati ubrzo.

Nije točno u podne, ali jest sat vremena iza. Domovinski pokret točan kao “vurica”. No prije njih u Vladu su stigli najbliži premijerovi suradnici. Neki s manjim zdravstvenim problemima i uz kratki komentar:

“Sve ćete znati”, rekao je Oleg Butković, tehnički ministar mora, prometa i infrastrukture.

No nakon prijepodnevnog brifinga kod premijera, nije se saznalo previše, pa ni od najdugovječnijih u Vladi koji su ponavljali isto:

“Sve ćete znati. Kada? Pa što sam ja tako bitan. Pa želite li ostati? Poljoprivreda? Pa zbog kravice…”, odgovorio je Butković.

Poljoprivreda je “zauzeta” od koalicijskog partnera kojem je danas više od kadrova, važniji sadržaj:

Hoće li dosadašnji ministri ostati na svojim pozicijama? Evo što kažu

“Suština politike je da se programi provode”

“Ministarska imena danas? Ne. Mislim danas još uvijek ne. Nama je sad najbitnije da taj programski dio usuglasimo. To je srce Vlade. Inzistirate sada više na programu nego na kadrovima? Pa ja mislim da je to politika. Suština politike je da se programi provode i da se radi na tome kakva će biti Vlada, kadrovi su ti koji će provoditi programe”, rekao je Mario Radić iz Domovinskog pokreta.

Domovinski pokret ih ima, kaže Radić, ali spekulacije da će on preuzeti demografiju nije potvrdio:

“Ne znam, još ćemo vidjeti. Jeste li u stranci razgovarali o potencijalnim ministarskim mjestima? Pa mi razgovaramo o svemu, pa ćemo i reći kad budemo. Vjerojatno imate ideje za ta tri mjesta? Imamo ideja, ali ne možemo mi izaći s idejama. Moramo izaći s rješenjima” dodao je Radić.

No do njih će se još morati raditi, ali ne predugo.

“Idemo ka nečemu što je ozbiljna stvar, tako da ima razumijevanja i s jedne i s druge strane. Pokušavamo steći jedno povjerenje da znamo da je to neki proces gdje obje strane moraju biti nekako zadovoljne. Gospodin Stjepo Bartulica je prošli tjedan rekao neke točke, kaže da je stranka upoznata s time, stojite li iza toga? Naravno, nisu to nikakve stvari pa to smo mi iznijeli ovdje, mi ćemo to pokušati provesti do kraja, nisam vidio ni s druge strane neki veliki otpor”, istaknuo je Radić.

Bulj: “DP nije uzeo svjetonazorska pitanja nego su uzeli resore od 15 milijardi eura”

“Sebi prisvajaju one ključne resurse”

To što želi nametnuti Domovinski pokret neće proći, uvjereni su u Možemo jer će građani pružiti otpor, iako takve retrogradne politike imaju drugi cilj.

“To je nešto što će oni koristiti da bi stvarali doslovno društvenu maglu i da bi se mi svi time bavili dok oni zapravo privatiziraju ili na drugi način sebi prisvajaju one ključne resurse”, objasnila je Sandra Benčić iz Možemo.

“Pokazali su da su prevaranti, pokazali su da su gladni i žedni interesa i financijskih resursa Hrvatske”, rekla je Dalija Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom.

Ipak u nečemu Radić nije lagao.

“Ja sam vam puno puta rekao da neću biti ministar gospodarstva, ja mislim da ste me toliko upoznali da kad nešto kažem javno, iza toga stojim. Previše sam puta to rekao, da bi sad rekao da ću odustati”, kazao je Radić.

Radić: Tema današnjeg sastanka su programska načela

Odgovore zna samo jedan čovjek

Tko od HDZ-ovaca odustaje ili ostaje u Vladi, odgovor zna samo jedan čovjek.

“Već sam puno puta rekao da će o tome odlučiti predsjednik Vlade odnosno mandatar. A da se vas pita, imate li vi volje? Ja ću to svoje razmišljanje raspraviti s predsjednikom Vlade.”, kazao je Branko Bačić, tehnički ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ostajete li ministar? “Pa svaki dan me to pitate”, odgovorio je Gordan Grlić Radman, tehnički ministar vanjskih i europskih poslova.

“Vidjet ćemo, prerano je sad špekulirati. Predsjednik je taj koji odlučuje o timu tako da ćemo vjerujem vrlo skoro znati sve informacije koje vas zanimaju”, rekao je Šime Erlić, tehnički ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Sve što javnost zanima zna mandatar.

