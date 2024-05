Traje pobuna u SDP-u: “Peđa Grbin nas je izdao. I nije mu prvi put…”

Podijeli :

I dok neki s izbornim rezultatima preslaguju ministarstva, drugi zbog njih preslaguju u svojim redovima. Najveća oporbena stranka SDP, u pripremi za europarlamentarne izbore primila se posla kako bi definirala tko ide, a tko ne ide u Sabor. I dok iz vrha stranke poručuju da je izbor uvijek na predsjedništvu, čini se da u redovima ima i nezadovoljnih.

To nezadovoljstvo više se ne može kriti. Nakon neslužbenih priča da je na predsjedništvu 10. svibnja izbila rasprava o tome tko će u Sabor umjesto Freda Matića, negodovalo se na opciju glavnog tajnika Marka Krička. Sada se javno oglasio i lokalni ogranak.

“Jasno da smo razgovarali kada me tu subotu nazvao predsjednik Peđa Grbin i kada mi je rekao da će mi dati mjesto koje nije ulazno. Rekao sam da nema problema, ali da li će se nakon toga gledati preferencijalni glasovi? On je rekao da hoće, da će se apsolutno gledati jer to je u duhu demokracije. Nisam ga želio ucjenjivati kao što su to radili neki drugi kandidati”, rekao je Samir Haj Barakat.

Pobunio se još jedan SDP-ovac: “Dobio sam triput više glasova od onoga kojeg Grbin šalje u Sabor. A imali smo dogovor”

Riječ je o IV. izbornoj jedinici. Barakat dodaje da nije osobno tražio nijednu poziciju. No, dodaje da mu nije jasno kako je moguće da u Sabor potencijalno ulaze kandidati koji su dobili manje glasova birača. Spram njegovih 3700.

“Ne želim biti rušilački faktor, razlog mog izlaska i objave na Facebooku je realnost što ja živim na ovom području i slušam, ne samo svoje revoltirane političke kolege, koji su tu večer počeli zvati i izlaziti iz stranke jer smatraju da ju je predsjednik izdao. I nije to prvi put, izdao nas je nekoliko puta. To što SDP ima problem, mi ćemo to rješavati na našim, idemo reći, političkim strukturama na Glavnom Odboru”, dodao je Barakat i zaključio da ipak vjeruje u oporavak stranke.

Član predsjedništva SDP-a Ivan Račan priznaje parlamentarni poraz, no smatra da je izbor zastupnika na predsjedniku. Očekuje i dobre rezultate na europarlamentarnim izborima.

“Bilo bi dobro osvojiti četiri mandata kao prije četiri godine. Ali, vidjet ćemo, politička scena je nešto fragmentiranija nego 2020. Također, zamjene u Saboru su isključivo ovlast predsjednika stranke i on će predložiti zastupnike. Uvijek ima internih razgovora, ali nemam tu ništa više za reći”, kazao je Račan.

No, ima politički analitičar Žarko Puhovski. Kaže da se glupost u kampanji “podžonila” zamjenama koje bi trebale ući u Hrvatski sabor.

Puhovski o diskutabilnoj odluci Grbina: “SDP se izložio desničarskoj zarazi”

“Grbin se odlučio, uz sasvim malu oporbu u stranci, u okviru ovlasti napraviti još jednu glupost. Naime, da odabere tajnika stranke, čovjeka koji je političku karijeru postigao čučeći ispod pisaćeg stola Peđe Grbina i sisačke gradonačelnice. Svi su oni u toj stranci prihvatili jedan manje više autoritaran sklop koji daje ovlasti Peđi Grbinu. To postoji i u drugim strankama. Grbinu su sigurno odbrojani dani. Jedina šansa za SDP je ono što oni, po mojem sudu, ne mogu učiniti, to je da proglase amnestiju i omoguće povratak svima koji su ga napustili.”

Partneri iz Rijeka pravde su, unatoč nesuglasicama u SDP-ovim redovima, optimistični.

“Imala sam s novim zastupnicima prilike surađivati i tijekom kampanje, dali su mi nadu i nekakvu vjeru pa opravdano očekujem da će biti ustrajniji u saborskim obavezama, da će biti više prisutni i da će biti glasno, prodorno i moćno zvono u eteru, koje će puhati HDZ-ovim korupcijskim aferama za vratom”, izjavila je Dalija Orešković.

No, ostaje za vidjeti tko će to raditi iz redova SDP-a. I hoće li odabir predsjednika stranke utjecati na budućnost njegove pozicije, ali i oporbenih redova u saborskim klupama.

