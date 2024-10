Vladajući žele dolazak dužnosnika NATO-a u Sabor da pojasni NSATU, SDP protiv

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Dok vladajući vjeruju da će se visoki dužnosnik NATO-a odazvati pozivu saborskih radnih tijela da dodatno pojasni aktivnost NSATU, čelnik Odbora za obranu Arsen Bauk (SDP) najavio je da on u tome neće sudjelovati jer "neće pozivati nikoga izvan Hrvatske da dođe tumačiti što napraviti".

Nikola Mažar (HDZ) je na konferenciji za novinare rekao da je na samitu NATO-a u Washingtonu predsjednik Republike Zoran Milanović bez bilo kakvog negodovanja bio za NATO-ovu aktivnost NSATU za pomoć Ukrajini da bi – povratkom u Hrvatsku i promjenom mišljenja za 180 stupnjeva – počeo problematizirati tu temu.

Oporba je lagala tvrdeći da se brine za sigurnost građana i Hrvatske, jer je, kako kaže, njihovo protivljenje samo politička odluka vezana za Milanovića, dok tvrdnje da je glasanje odgođeno jer nema dovoljno glasova samo pokazuju da im je jedino važno hoće li netko imati glasove ili neće. “I to je sažetak njihove priče kojom samo ‘mute vodu'”, ustvrdio je Mažar.

Mažar: Oporba šalje političke poruke

Naglasio je da HDZ s koalicijskim partnerima u svakom trenutku ima stabilnu većinu u Hrvatskom saboru i ne može izgubiti s tim glasanjem, dok je postupke oporbe nazvao “terorom manjine koja želi slati političke poruke, umjesto da se brine o sigurnosti hrvatskog naroda”.

Zbog toga je najavio aktivnosti, među kojima je planirano da se sljedećeg tjedna sazove sjednica Odbora za obranu s još nekim tijelima Hrvatskog sabora te izrazio uvjerenje da će sa na tu sjednicu odazvati i visoki dužnosnici NATO-a “kako bi dodatno pojasnili određene činjenice”.

Mažar: Ostalo je nerazjašnjeno jedino to zašto je Grmoja sazvao sjednicu

HDZ-u ni u jednom trenutku, osim sigurnosti hrvatskog vojnika, zaštite hrvatskih nacionalnih interesa i istine nije važno, istaknuo je.

„Vjerujem da će dužnosnik NATO-a sigurno doći i pojasniti ono što je ključno i bitno, činjenice i istinu, a mi ćemo svojim radom nastaviti kroz raspravu, argumentima i činjenicama izboriti se za istinu. A nakon toga, vjerujem da će građani preuzeti svoj dio na način na koji mogu, svojim ustavnim i zakonskim pravom, moći svoga glasa, olovke i papira, zaustaviti to što ne čini ništa dobro Hrvatskoj, njenom međunarodnom položaju, ali ni EU ni NATO-u”, poručio je.

Na upit odgovara li HDZ-u da se ova tema odugovlači, Mažar je odgovorio da ima prije svega odgovaraju teme o kojima se ovaj tjedan raspravljalo u Saboru, vezano uz povećanje minimalne plaće i isplate mirovina i sve ono što je od interesa hrvatskih građana. „Ovo sigurno nije tema kojom ćemo se baviti na predsjedničkim izborima nego su nam bitne teme od interesa hrvatskih građana, a ovu ćemo temu rasvjetljavati do kraja”, najavio je.

Hrebak: Inicirao sam da visoki dužnosnik NATO-a dođe

Dario Hrebak (HSLS) izvijestio je da je kao predsjednik izaslanstva Hrvatskog sabora pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a u konzultacijama s predsjednicima Odbora za obranu i Odbora za vanjske poslove inicirao da se pošalje poziv zamjeniku generalnog tajnika NATO-a Borisu Rugeu da dođe na zajedničku sjednicu tih odbora kako bi saborskim zastupnicima objasnio što je to misija NSATU.

Želimo, dodao je, da se na taj način razjasne sve neargumentirane teze i bojazni koje su neki u javnom prostoru iskazivali vezano uz misiju NSATU. Napomenuo je da mu predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk nije mogao odgovoriti hoće li se priključiti inicijativi jer će o tome tek odlučiti na sjednici Kluba zastupnika SDP-a poslije podne, ali da će dopis tijekom dana poslati NATO-u i ako se Klub SDP-a s tim ne složi.

„S obzirom na to da su neki zastupnici rekli da nemaju dovoljno informacija, a akteri na hrvatskoj političkoj sceni im nisu dovoljno vjerodostojni, nema veće vjerodostojnosti od osobe koja je visoki dužnosnik NATO-a. Ja se nadam da je NATO i dalje naš partner i da ne idemo valjda u smjeru da će se stvoriti neka politička opcija u Hrvatskom saboru koja će zagovarati izlazak Hrvatske iz NATO-a, jer čujemo iznimno jake populističke izjave”, rekao je Hrebak izrazivši nadu da će se, kako je dodao, “racionalno i razumno saslušati što nam visoki dužnosnik NATO-a ima reći po pitanju misije NSATU i je li ta misija tako opasna i tako izlaže Hrvatsku kao što to predsjednik države i pojedini zastupnici vide”.

Milanović: Pa nisam ja taj kojeg su financirali Rusi, HDZ su financirali Rusi

Kaže da “dužnosnik NATO-a ne bi došao zastupnicima dijeliti nekakve lekcije” nego dodatno pojasnio sve što nekome nije jasno ili nema dovoljno informacija. A za najave nekih zastupnika da neće promijeniti mišljenje ni nakon što čuju što dužnosnik NATO-a ima za reći, kazao je da, ako ne vjerujemo visokim dužnosnicima NATO-a, onda je to ozbiljan problem.

„Mislim da ne šaljemo dobru poruku jer 30 zemalja, članica NATO-a nema nikakvih problema sa NSATU-om. Samo dvije zemlje imaju, odnosno, nemaju zemlje nego određene političke opcije u tim zemljama, a to su Hrvatska i Mađarska”, kazao je Hrebak.

Bauk: Anušić je dao sva objašnjenja

No, predsjednik Odbora za obranu, SDP-ov Arsen Bauk najavio je da on sjednicu Odbora ipak neće sazivati.

„Dobio sam prijedlog izaslanstva Sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a da zajedno s predsjednikom Odbora za vanjsku politiku i voditeljem izaslanstva pozovemo zamjenika glavnog tajnika NATO-a, što su iz Vlade najavili, ali odluka našeg Kluba je da u tome nećemo sudjelovati i da članovi našeg Kluba neće pozvati nikoga izvan Hrvatske da nam dođe tumačiti što trebamo napraviti” poručio je.

Ako će idućeg tjedna u Saboru i biti organizirana sjednica na koju će doći zamjenik glavnog tajnika ili netko drugi iz NATO-a, odvit će se, dakle, u organizaciji Odbora za vanjsku politiku i izaslanstva, ali ne i Odbora za obranu, dodatno je podcrtao.

Upitan je li kao predsjednik Odbora za obranu dobio zahtjev dijela članova za sazivanjem te sjednice, Bauk je kazao da mu nije poznato, a, dodao je, “i da ga dobijem, po Poslovniku je rok za to osam dana, tako da sigurno neće biti do srijede”.

„Rasprava je bila na odborima, završena je u Saboru i očekujemo glasanje. To je to, za nas je to od danas ne-tema. Mislim da je ponižavanje ministra Anušića nepotrebno, on je dao sva objašnjenja koja je trebao”, pojasnio je Bauk zašto smatra da nitko iz NATO ne treba dolaziti.

Bulj: Plenković se ponaša kao ukrajinski premijer

„Nikakav časnik iz NATO-a nama neće promijeniti mišljenje”, poručio je Mostov Miro Bulj, ocijenivši da se Andrej Plenković ponaša kao ukrajinski, a ne hrvatski premijer.

Vrijeme je da se bavimo našim građanima, poručio je.

Upitan smatra li da onda NATO laže svjetsku i europsku javnost kada kaže da ovo ne znači uvlačenje u sukob, Bulj poručuje da je ovo “ratna misija i izravno uplitanje u rat.”

Odbacio je tezu da je na strani Vladimira Putina. “Isključivo sam na strani hrvatskih interesa”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Navike koje radite, a koje nerviraju vašeg liječnika Provjerite svoj IQ: Koliko slova S pronađete na ovoj mozgalici, toliko ste inteligentni