Podijeli:







Izvor: N1

Bivši vlasnik Agrokora, Ivica Todorić, obratio se novinarima po izlasku s ročišta.

“Moje kolege i ja, mi smo spremni ići pred svaki sud na svijetu, ali to mora u nekoj mjeri biti nešto što je relevantno i što je u skladu s vladavinom prava. Ovo nema veze s vladavinom prava. Ugovor između ŽDO-a i tog tobože vještaka ne postoji i ne daju ugovor i ne daju. Zašto ne daju ugovor, u čemu je problem?, upitao je.

Misli da bi se svašta vidjelo u tom ugovoru. “Mislim da bi se dogodile bitne ostavke, bitna prekoračenja ovlasti i dosta protupravnih radnji”, rekao je Todorić.

VEZANE VIJESTI Todorićev odvjetnik: Proglasi li se vještačenje nezakonitim, postoje 2 varijante Svjedočenje Ismeta Kamala – DORH danas brani svoj ključni dokaz protiv Todorića

Upitan čije ostavke, rekao je: “Ljudi koji su to potpisivali.”

Novinari su ga pitali koji bi sud po njemu bio adekvatan. “Ja sam htio pokazati da po nama ne mogu gaziti i da i mi imamo snagu da tražimo istinu. Mi ovdje nismo mogli tražiti istinu niti doći do istine”, rekao je.

“Ovo je sramota što se događa u ovom našem pravnom sustavu. Jednostavno, mi smo u jednoj takvojh poziciji, društveno, političko, ekonomsko, socijalnoj da je to sramota govoriti. Pljujemo sami po sebi. Sad bi Ivica Todorić trebao iznositi nešto što je svima nama jasno razumljivo. Ovo će se riještii, jasno je na koji način, ali mislim da će nakon ovoga gledati da se korektno vodi proces, rekao je Todorić.

Otkrio je i pitanja koja bi postavio Ismetu Kamalu.

“Pitanje je prvo s kim je potpisao ugovor, drugo, ima li stručnu kvalifikaciju. Pitao bih ga je li on po zakonu prijavljen u Hrvatskoj kao vještak, je li kao vještak registriran u Poljskoj. I sve to on nije. Neće se od ovoga dogoditi revolucija, ali od ovoga će se znati da su apsolutno željeli voditi proces na način da mi nemamo relevantne informacije i da ne možemo relevantno pitati”, rekao je Todorić.

“Oni su mislili da je Ivica Todorić popalio pare, da sam vani iznio nekakve milijarde i kad su nakon godina vidjeli da Ivica Todorić nije uzeo niti jednu kunu i da je sve uložio u Agrokor, onda su počeli raditi manipulacije i konstrukcije i napravili su konstrukciju koja ne pije vodu. Toliko je to daleko otišlo da su tražili nekoga da to potpiše, rekao je Todorić.

Agrokor, kaže, nije bio u bankrotu. “Oni su došli, vi ste napisali da ja nisam platio 6 milijardi poreza, da sam 12 milijardi prebacio negdje drugo i oni su krenuli na mene kriminalca i dobro. Međutim, mi sad imamo Fortenovu. Uzmite bilo kojeg stručnjaka hrvatskoga, iz srednje škole bi netko to mogao objasniti. Fortenova je u čistom bankrotu. Fortenova duguje 18 milijardi, a s druge strane mora platiti do iduće godine 7 ili 10, a ima 300 milijuna godišnje nekakav profit. To je bankrot. Pa, ljudi božji”, rekao je Todorić.

VEZANE VIJESTI Sučević o Fortenovi: Ako Vlada nije znala za to, netko ne radi svoj posao Šeik nije dobio odobrenje za kupnju udjela u Fortenovi

“Onog časa kad država odluči da Fortenova bude dio hrvatskoga kapitala, stečaj sutra i priča završena. Oni su otišli pa-pa svi vani. To je pitanje političke odluke što se hoće. Plenković neće vratiti Inu, Plenković neće Agrokor, to je sad nažalost jedan veliki teret HDZ-a, Plenkovića osobno i meni se čini da tu jednostavno nešto moramo poduzeti”, rekao je Todorić.

Upitan što bi po njemu bio pravedan ishod, Todorić je rekao da se u državi ne funkcionira i da oporba nije organizirana. “Mi u ovome trebamo napraviti prijelaznu vladu od godinu i pol, koja će pripremiti pravedne izbore, trebamo vladu koja će krenuti rješavati korupciju i koja će financijski i ekonomski pokrenuti državu. I trebamo ljude, a ljudi ima. Ne možete vjerovati kakve mi perfektne ljude imamo”, rekao je Todorić.

Predsjednik Vlade je opterećen i zbog različitih pritisaka ne može povući potez, rekao je Todorić.

“Premijer treba doći pred javnost, postaviti ljude oko sebe i reći – od danas ja odgovaram za korupciju, ja ću izgubiti radno mjesto ako se korupcija događa”, rekao je Todorić.

“Mogu njima pomoći, ako Plenković hoće, neka povuče poteze. Sutra vraćam Inu, tužim MOL, izračunao sam odštetu, vraćam Agrokor, tužim Ruse. Agrokor treba vratiti. Napraviti stečaj, a u stečaju vidjeti kako će se to razriješiti”, rekao je Todorić.