Sučević o Fortenovi: Ako Vlada nije znala za to, netko ne radi svoj posao

Izvor: N1

Stručnjak za krizni menadžment Danko Sučević komentirao je za N1 studio uživo vijest o tome da je arapski investitor kupio Sberbankove udjele u Fortenovi.

“Ta tvrtka je napravljena u nuždi. Nije da ju je Sberbanka željela kupiti, a njihovi odnosi očito nisu pretjerano prijateljski. Sve je ovo vrlo neobično po puno kriterija. Sberbanka je evidentno pregovarala s dva kupca istovremeno, što je i normalno”, rekao je.

Kaže da se ovakve stvari ne bi dogodile u ozbiljno organiziranoj državi. “Privatna tvrtka ne mora obavještavati Vladu o tome što će raditi sa svojim udjelima u Nizozemskoj. Međutim, ako Vlada ni na koji način ne zna za to, imate veliki problem. Ne postoji zakon po kojem bi Vlada to trebala znati, ali njihov je posao da znaju što se događa s najvećim tvrtkama u državi. Ako to ne znate, onda netko ne radi svoj posao”, rekao je.

“Ako se ta transakcija provede i značajan udio pređe u vlasništvo investicijskog fonda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, taj fond će tražiti da Fortenova posluje profitabilno. Sumnjam da će to utjecati na poslovanje. Kada vlasniku nije interes razvijati poslovanje i još ga koči samom činjenicom da je iz Rusije, to je nezahvalna pozicija”, rekao je.

“Prije pet godina smo svi željeli da Rusi investiraju u Hrvatsku”

Kako navodi, politika koju je EU vodila prema Rusiji pokazala se neispravnom. “Sada možemo pametovati, ali prije pet godina bili smo prijatelji s Rusima i jedva smo čekali da dođu investirati u Hrvatsku. Nije fer sada optuživati Vladu za pogrešne politike, budući da su svi to radili u tom trenutku”, rekao je.

Kaže da građane u budućnosti očekuje rast kamata. “Zbog zakonskih odredbi taj rast je vezan uz određene pokazatelje koji su propisani i dostupni. Zato po mom mišljenju taj rast ne bi trebao biti drastičan”, rekao je.

“S druge strane, ulazimo u euro koji bi u principu trebao sniziti kamatne stope jer se gubi kamatni rizik. zato ne očekujem da će to biti značajan problem za veliki dio dužnika”, rekao je.

Smatra da je recesija u ovom trenutku neminovna. “Ona je uzrokovana svim događajima koji su se dogodili, prvenstveno koronom i ratom u Ukrajini. Cijene rastu, a gospodarstvo se počinje smanjivati”, rekao je.