Tomašević ne odustaje od novog režima parkiranja, predstavio četiri nova prijedloga

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije predstavio je nove ideje s kojima će u javno savjetovanje, a koje se tiču uvođenja reda u gradske parkinge.

Tomašević je na početku proučio kako je krajnje vrijeme da se uvede reda u parkiranje u Zagrebu.

Istaknuo je kako je na lokaciji na kojoj je sazvao konferenciju prije 14 godina Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove izdalo dva rješenja za NK Zagreb i Zagrebello za korištenje više od stotinu parkirnih mjesta.

“Tu se pokazuje kako funkcioniraju parkirna mjesta u Zagrebu – kao političke usluge prošle vlasti i zato je nastao poptuni nered”, kaže Tomašević i dodaje kako će u idućih nekoliko dana vratiti 86 parkirnih mjesta s te lokacije.

Tomašević je naveo tri mjere koje su poduzeli u svrhu poboljšanja parkiranja u Zagrebu.

Kao prvo, terase ugostiteljskih objekata će ubuduće moći zauzeti maksimalno tri parkirna mjesta, a cijena je sada izjednačena s cijenom rezerviranog parkirnog mjesta pa sada iznosi oko 530 eura mjesečno.

“Samo zbog toga zbog te mjere je prošle godine u centru grada vraćeno 130 parkirnih mjesta za građane, a u cijelom gradu 300 mjesta.”

Druga mjera se odnosi na rezervirana parkirna mjesta.

“Od petka 6.9. prestaju vrijediti sva dosadašnja rješenja jer ne znamo tko ih je izdao, a za mnoga ni ne postoje rješenja. Nakon toga idemo u reviziju. Naša procjena je da ćemo samo do kraja mjeseca vratiti 250 parkirnih mjesta građanima, a do kraja godine 500 mjesta.”

Treća mjera odnosi se na blokovsko parkiranje čije je uvođenje odgođeno za listopad zbog analiziranja prijedloga građana.

Mjere koje idu na javno savjetovanje

1. Ukidanje mogućnosti kupnje povlaštene karte

“Imamo oko 580 vlasnika nekretnina u centru grada, u zoni naplate parkinga, koji nemaju ni prebivalište ni boravište u zoni naplate parkinga, ali imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu”, objasnio je Tomašević i rekao kako će izgubiti pravo na povlaštenu kartu jer su one namijenjene građanima koji žive u tom dijelu grada.

2. Produženje naplate parkinga u prvoj zoni

Ovaj prijedlog je stigao najviše od građana iz centra grada. Predlaže se da se parkiranje od ponedjeljka do subote naplaćuje do ponoći, a nedjeljom do 15 sati.

3. Veća naplata za građevinske firme tijekom radova

Izuzevši obnovu od potresa, tijekom građevinskih radova građevinske firme plaćaju 18 eura mjesečno, što je malo više od dnevne parkirne karte. Gradonačelnik poručuje kako bi cijena trebala biti veća.

4. Postrožiti kontrolu ograničenja vremena parkiranja u prvoj i drugoj zoni.

Iako karta za parkiranje u prvoj zoni vrijedi dva sata, prosjek parkiranja je oko 4 sata. Tomašević je najavio strožu kontrolu u prvoj i u drugoj zoni, gdje je dozvoljeno zadržavanje 3 sata.

