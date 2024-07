Tomašević za N1 otkrio što ga posebno frustrira, ali i što mu je najveći gušt

Podijeli :

Zagrebačka vlast otvorila je neslužbenu kampanju za pohod na još jedan mandat. Besplatna žičara za Zagrepčane, besplatan ulaz na gradske bazene, besplatan javni prijevoz za zagrebačke umirovljenike, proširenje socijalnih naknada za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom koje primaju inkluzivni dodatak.

Uz to, vuku se i neki veliki potezi poput izmjene GUP-a i pravila za korisnike povlaštenih parkirnih karata – koji su u javnosti izazvale puno rasprava.

Tom je prilikom gost Intervjua tjedna Točke na tjedan gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Tomašević kaže kako je sinoć išao na kasno trčanje zbog vrućina te je vidio vijest o napadu na Donalda Trumpa. “Jako loše za Ameriku jer je teško predvidjeti posljedice. Ovakve stvari razaraju demokratske procese. Trump nije moj politički izbor, ali potpuno osuđujem bilo kakvo političko nasilje, a kamoli pokušaj atentata. dobro je da su svi politički akteri oštro osudili ovo. Nažalost, mislim da stvari neće ići u smjeru smirivanja polarizirana kampanje i ovo je samo ulje na vatru. Ovakve stvari su u povijesti pokazivala na dalekosežne političke posljedice po SAD”, rekao je.

Smatra da će biti velika rasprava je li došlo do sigurnosnih propusta, ali da je prerano reći jesu li ovime odlučeni izbori. “Četiri mjeseca u politici su cijela vječnost, ali sigurno je da će ovo imati posljedice na rezultate”, dodao je.

Kampanja za izbore

Na pitanje je li on sam već u kampanji za lokalne izbore. “Svaki potez vučemo svoje zašto i zato. Besplatnu žičaru smo još u prosincu jer 150.000 ljudi godišnje dođe na Medvednicu automobilom, što je prevelika brojka. S druge strane, Zagrepčani ionako plaćaju tu žičaru zbog kredita bivše vlasti i 90 posto njezinih troškova. Sada uzeti iz proračuna tih 10 posto i dobiti smanjenje broja automobila, to je racionalna odluka”, naveo je.

Dodaje i da su besplatni bazeni u ovim vremenima toplinskih udara racionalna odluka. “Širit ćemo i mreži javnih fontana za pitku vodu, omogućavati da građani uđu u gradske ustanove da bi se osvježili, ali i da imaju besplatne bazene. Cijena ulaznice na bazene nisu komercijalne jer ih i sada sufinanciramo iz proračuna. Što se tiče prijevoza za starije od 65 godina, to je nešto što europski gradovima imaju već godinama jer ako ne mogu otići od točke A do točke B onda ne mogu biti socijalno uključeni u društvu”, istaknuo je Tomašević.

Vjeruje da će i za godinu dana biti gradonačelnik, a kao glavni argument navodi sređene financije. “To omogućuje kapitalne investicije bez presedana, nikada se nije gradilo toliko škola i vrtića. I ove godine smo smanjili broj neupisane djece za 40 posto i idemo prema univerzalnom cilju da se sva djeca upišu. Imamo 17 novo-izgrađenih i obnovljenih škola, to se nikada nije dogodilo u Zagrebu”, rekao je.

Promjene u parkingu

“To radimo dižući transparentnost, najveći smo sustav u zemlji gdje možete vidjeti svaku transakciju, upravljamo s 3 milijarde eura bez ijedne korupcijske afere i čistimo sve stvari poput i ovo s parkingom i otpadom”, dodao je.

“Ni jedan grad u Hrvatskoj nije u toliko malom roku povećao odvajanje otpada kao Zagreb, a imate i male projekte poput malog dvostrukog rotora na Trešnjevci koji se pokazao kao pogodak i smanjio je broj nesreća”, navodi Tomašević.

Što se parkinga tiče kaže da je taj sustav neodrživ. “To je jedan od nereda. U prvoj zoni imate 8.000 parking mjesta i 13.000 povlaštenih karata, što je neodrživo. Zato radimo nešto što drugi gradovi imaju pod normalno, a to je da povlaštena parking karta vrijedi za zonu stanovanja. Zone će biti podijeljene u blokove kako bi građani lakše našli mjesto pored stana i da im ta mjesta manje uzimaju oni koji tamo dolaze, ali ne žive. To je nešto što je logično i vjerujemo da će doći do više mjesta za stanare jer će ih manje besplatno koristit drugi”, objasnio je.

O novom GUP-u

Novi GUP pokušava stimulirati gradnju više stanova. “GUP je defacto stimulirao investitore da što više imaju apartmana za iznajmljivanje koje bi vodili kao poslovne prostore samo da zadovolje GUP. Bitno nam je da se uvede uravnoteženi razvoj grada i povećavamo površine za škole, vrtiće, domove zdravlja, ali i zelene površine koje su zbog klimatskih promjena jako važne”, istaknuo je Tomašević.

“Frustrira me što određeni investitori kažu da će se zbog ovakvoga GUP-a povećati cijene stanova. Pa mi smo do sada imali liberalan GUP pa su cijelo vrijeme rasle cijene stanova. Godišnje se u Zagrebu gradi 3.000 stanova, a prema podacima HEP-a imamo 55.000 praznih stanova. Valjda je prvi korak oporezivati stanove koji se uopće ne koriste i ide se u tom smjeru i mi to zagovaramo”, dodao je.

“Mi nemamo manji porez za one koje iznajmljuju građanima, štoviše mi porezno stimuliramo kratkoročno iznajmljivanje turistima. Sve druge zemlje zemlje gledaju kako stimulirati iznajmljivanje stanovnicama, a ne turistima. To stvara ogroman problem za mlade obitelji, ali i za radnu snagu jer da bi zapošljavali radnike ZET-a, Čistoće i slično pitanje je gdje će ti ljudi živjeti”, rekao je.

Obnova i otpad

Što se obnove tiče, kaže da Fond solidarnosti postoji us vim državama članicama. “Postavljalo se pitanje hoće li se potrošiti sav novac za obnovu, da Zagreb nije zapeo novac bi propao. Prošle smo godine povukli iz EU fondova pet puta više nego u 2019. kada se gradio rotor u Novom Zagrebu. Mi smo proveli obnovu 187 objekata javnih zgrada i ostalo ih 20-ak”, naveo je.

“Ono što mi je najveći gušt je kada realiziramo projekte koji su 20 godina obećavani. U petak smo otvorili radove na obnovi Doma sportova za koji se 20 godina pričalo da mora u obnovu”, dodao je.

O zatvaranju Jakuševca kaže da sada ima četvrtu ministricu okoliša s kojom surađuje. “Mi smo odabrali tehnologiju i moramo raditi sa Zagrebačkom županijom jer je Vlada donijela tu odluku i taj Centar za gospodarenje otpadom mora biti u Gradu Zagrebu što je nepravedno, ali moramo se toga držati. Sada imamo hodograme i tvrdim i dalje da ćemo zatvoriti Jakuševec”, rekao je.

