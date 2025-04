Selak Raspudić: “Kupit ću Tomaševiću karte za Thompsona da se barem zabavi na kraju”

Podijeli :

Patrik Macek / Pixsell

Četrdeset dana prije lokalnih izbora objavljeno je da u utrku za glavni grad ulazi saborska zastupnica Marija Selak Raspudić.

“Sva istraživanja su pokazala da građani ne percipiraju ni jednog kandidata kao protutežu Tomaševiću, što je i dovelo do toga da je on najavio u videu da će rasturiti. To je nezdravo i za Zagreb i za demokraciju kao takvu. Moralo se pojaviti nešto što će se nametnuti kao alternativa i ja sam odlučila pokušati stati u obranu svog grada”, rekla je Marija Selak Raspudić u razgovoru za RTL.

Nije kampanja samo naslikavati se pred medijima

Upitana zašto se u kampanju uključila tako kasno, poručila je: “Kampanja službeno nije ni počela. Pretkampanja za ozbiljnog kandidata traje cijelo vrijeme njegovog političkog djelovanja. Ja sam u kampanji od početka, od kad sam stupila u politički sabor s konstruktivnim prijedlozima i u kampanji sam čitamo ovo vrijeme jer sam radila na tome što je najbitnije, a to je da oformim dovoljno stručan tim da ponudim dovoljno kvalitetan program. Nije kampanja samo službeno naslikavati se ispred medija i gurati se u centar pažnje nego donijeti konstruktivan sadržaj.”

Što je prelomilo da se kandidira

Na pitanje što je prelomilo da se kandidira, Selak Raspudić kaže: “Prelomila je sama činjenica da su istraživanja pokazala da me građani percipiraju kao jedinu osobu koja se može suprotstaviti Tomislavu Tomaševiću i koja doista ima šansu iznijeti pobjedu u drugom krugu, a i ovo sve što se događalo u protekloj fazi da nikoga drugoga nisu percipirali kao ozbiljnog protukandidata. Naravno da svaki ozbiljan i odgovoran političar ne može čekati svoj trenutak kad on misli da je trenutak. Ja sam isto mogla štrikati u Saboru pa čekati parlamentarne izbore. Međutim, ja sam Zagrepčanka, ovdje sam rođena, odrasla i živim i smatram da se ne upravlja dobro mojim gradom i odlučila sam se boriti za njega.”

HDZ i Možemo se uznemirili

Iz reakcija koje su stigle nakon objave njene kandidature Marija Selak Raspudić zaključila je da su se i HDZ-ov kandidat Mislav Herman i Možemo ‘uznemirili’.

Poručuje da ima dovoljno svojih ljudi za gradsku skupštinu, te je pritom najavila i iznenađenja. Ne očekuje ničiju potporu. “Hrvatska politička scena treba jedan tip rehabilitacije. Doista nam treba da politički prodišemo, da se pojave novi ljudi na sceni i ja ću ih kroz ovu kampanju promovirati”, kazala je.

Prvi potez?

Na pitanje koji će joj biti prvi potez ako pobijedi, poručila je: “Ja sam kandidaturu shvatila vrlo ozbiljno i tu ne postoji jedan potez. Ono što je najbitnije da netko ponudi i da je spreman iznijeti promjenu sustava. Da kada netko pita hoće li mi se češće odvoziti smeće, hoće li biti bolje ceste, više parkinga… Svi ti problemi se mogu riješiti ako imamo efikasan Holding. Ja ću kroz svoju kampanju ponuditi svoju viziju Holdinga koji može kvalitetno upravljati cijelim komunalnim sustavom na razini Zagreba.”

Stiglo joj je i pitanje hoće li ići na Thompsonov koncert. “Nisam netko tko takve stvari određuje unaprijed s obzirom da imam dvoje male djece, ali nemam ništa protiv da odem na taj koncert i na mnoge druge. Možda ću i ponuditi aktualnoj upravi, s obzirom da više neće biti na čelu grada, da im i kupimo karte za Thompsonov koncert da se barem dobro zabave na kraju”, zaključila je.

