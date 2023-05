Podijeli :

N1

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević dao je izjavu za medije povodom Dana Grada Zagreba.

Na Dan Grada Zagreba, u Staroj gradskoj vijećnici u srijedu su na sjednici Gradske skupštine gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Skupštine Joško Klisović uručili priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama, a nagradu Zagrepčanka godine dobila je Mirela Čavajda.

Zamjenik Tomaševića: Često se šalimo da će nam mandat obilježiti tri O U Saboru ponovno brojali “krvna zrnca”, na meti se našao i Tomašević

“Nagrada se isključivo dodjeljuje Zagrepčankama koje su unaprijedile prava žena. Iz te perspketive smo odlučili da je to svojim hrabrim istupima napravila upravo Mirela Čavajda. Naravno da takve stvari, sve političke teme dovedu do različitih mišljenja i rasprava. Imali smo prosvjed na temu od strane udruge koaj je bila protib revizije mjere roditelj-odgojitelj, a koja je i protiv ove nagrade, a očito i protiv toga što je Sveti Duh bio jedina bolnica koja ima ginekologiju gdje žene nisu mogle ostvariti ustavno pravo na pobačaj na zahtjev žene i to smo promijenili”, rekao je Tomašević.

Upitan je je li mu žao što na svečanosti povodom Dana Grada nije bio premijer Andrej Plenković te mislili li da je to zbog toga da se ne bi morao sresti s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji je došao.

“Mislim da je čak na službenom putu, ako sam dobro informiran. Ali bili su potpredsjednik Vlade i ministrica kulture i mislim da je to isto bilo korektno. Bili su doista i predstavnici svih vjerskih zajednica, predstavnici gospdoarstvenika, udruga… Ne slažemo se mi oko nekih tema, oko nekih se slažemo, ali ono što sam ja miran je to da se u Zagrebu dešavaju promjene, a promjene se se ne mogu uvoditi bez da se netko njima ne buni. Diže se prašina, da, diže se svaki put kad uvodite promjene. Ja sam biran da uvodim promjene i naravno da se onda diže prašina”, rekao je Tomašević.

Komentirao je i stanje u bolnici Sveti Duh.

Zamjenik Tomaševića: Često se šalimo da će nam mandat obilježiti tri O

“Ova ravnateljica mijenja prakse koje se očito dešavaju tamo već 25 godina. Ako se 25 godina krši pravilnik o postupanju s umirućim bolesnicima, ako ona krene napravi javnu nabavu za nove rashladne uređaje, ide proširivati mrtvačnicu i kad su uređaji zauzeti dogovori s drugim bolnicama kako da se koriste njihovi kapacitet… Trenutno nova šefica v.d. patologije kaže da su trenutno samo četiri od 12 uređaja iskorišteni. Svejedno se ide u proširenje kapaciteta. Ukoliko se utvrdi u istragama da je netko osobno odgovoran i da je lagao, a šef patologije tvrdio da za vrijeme njenog mandata, pismeno je to napisao, nije bilo takvih slučajeva, e onda se takve stvari mora odgovarati. U tom smislu očekujem promjene od svih ravnatelja svih 340 ustanova. Promjene na bolje”, kazao je Tomašević. Dodao je da od svih ravnatelja institucija očekuje da sve loše prakse sankcioniraju i mijenjaju.

“Konstantno se stvara pritisak na ravnateljicu koja je bila u medijima, na konferenciji, odlazila u emisiju, sat i pol objašnjavala, odgovarala na sva pitanja. Doista smatram da se u dobroj mjeri radi o svjetonazorskoj pozadini. Dokaz toga je i ovaj prosvjed koji smo danas imali”, kazao je Tomašević. “Ovdje se radi očito o svjetonazorskim, na neki način, podjelama. Ponavljam, moj izborni program je jasan i glasan – da će u javnim ustanovama opet biti omogućen pobačaj. To je to, toga se držim. Gotova priča.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok