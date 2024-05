Tomašević za N1: Možemo neće podržati Penavu za šefa Sabora!

Podijeli :

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević gostovao je u N1 Dnevniku s Igorom Bobićem te se osvrnuo na proslavu Praznika rada, ali i druge političko-društvene teme.

Specifičnost ove proslave je što nije bilo prosvjeda sindikata, ali zato je bilo graha i štrukli. Grad je ostao organizator manifestacije, kao i svih godina. Nije se štedilo, pjevao je i Gibonni, na kojeg se potrošilo 35.000 eura od ukupnih 75.000.

Tomašević: “Govorili smo da nećemo s DP-om, oni su govorili istu stvar” Tko će s kim i kako formirati Vladu? Tomašević: Druge stranke petljaju, mi ne!

“To je neka tradicija, glavni smo grad, a uveli smo i neke inovacije. Nisu samo porcije graha nego i štrukli. Na takvim stvarima nećemo štediti. U njegovom timu je bilo 14 ljudi. Smatram da je cijena primjerena i da građani koji su došli imaju dobar glazbeni program. Možemo se ti priušitit. Podigli smo plaće u Holdingu, ZET-u, vrtićima… Kad se ne krade, onda za sve ima. Imamo najveće plaće, najmanji rizik od siromaštva, najveće stipendije i socijalne programe. No, uvijek se trudimo biti bolji i vodimo primjerom. Vjerujemo u kolektivno pregovore, ukinuli smo agencijski rad, sve smo prebacili na ugovore, surađujemo sa sindikatima.”

Ovo je jedna od rijetkih tradicija koja se nastavila, a radio ih je prethodnik Milan Bandić.

“Nije to njegova tradicija, maksimirske proslave za 1. maj su desetljećima u Zagrebu. Ali, ne radim neke stvari kao on, fore s dijeljenjem graha i osobnim kuhanjem graha.”

Pohvalio se socijalnom osjetljivosti, pravima za umirovljenike, činjenicom da komunalije nisu rasle… Stvari za koje se Možemo zalagao i kampanji za parlamentarne izbore. Slično razmišljaju i u drugim oporbenim strankama, uz ukidanje lex AP-a i poništenje imenovanja Ivana Turudića.

“To su teme o kojima je do jučer oporba glasala, bez obzira na svjetonazorske razlike. Uvjeren sam da se puno toga može riješiti suradnjom, ali moramo biti racionalni. Sigurno da većina s toliko razlika ne može dugo trajati, ali vjerujem da bi se do novih izbora riješile osnovne stvari. Makar da se zakonima izjednače pravila igre za iduće izbore.”

Predsjednik Zoran Milanović izjavio je da ne misli do besvijesti sazivati Sabor.

“Rekao je da će poštovati svoju ulogu, sve što je rekao i prije. Tko će imati većinu, on će mu dati mandat.”

Kako gleda na aktualnu situaciju i pregovore oko formiranja većine?

Grmoja o Domovinskom pokretu: S jedne im se strane nude Jandroković i Pupovac, a s druge… Milanović: Pregovara se na sve strane, kao i uvijek, ali još prljavije. Plenković ima ozbiljan problem

“Gotovo svaki dan smo u kontaktu s Peđom Grbinom i naša pozicija je jasna. Vidjet ćemo kako će biti s Domovinskim pokretom. Čini mi se da, kako vrijeme odmiče, da si stvaraju alibi i da oko pregovora sa SDP-om nije bilo iskrenosti. Dojma sam da preko naših leđa traže put prema koaliciji s HDZ-om”, kazao je Tomašević pa dodao:

“Ono što mogu reći jest da ćemo biti konzistentni oko onoga što smo govorili prije izbora, a to je da nećemo surađivati s HDZ-om. Tako razmišljaju u SDP-u i Mostu, bez obzira na svjetonazorske razlike. Također, s obzirom da je SDP osvojio najviše mandata od oporbenih stranaka, smatram primjerenim da ima predsjednika Sabora.”

Ipak, u Mostu su predložili Ivana Penavu, lidera DP-a.

“Ne vidim kako bi SDP pristao na tako nešto i koliko je to smisleno, fer ili pravično. To ne možemo podržati jer ne vidim da je to politički fer ili u skladu s onime što smo govorili prije izbora.”

Naglasio je spremnost i za scenarij po kojem bi došlo do novih izbora, a kritizirao je i Domovinski pokret zbog svega što se pričalo prije izbora, a sad je izgledna koalicija s HDZ-om.

“Nekako će to morati objasniti biračima, ako se odluče na tako nešto”, zaključio je Tomislav Tomašević.

