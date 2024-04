Tko će s kim i kako formirati Vladu? Tomašević: Druge stranke petljaju, mi ne!

Na redovnoj press konferenciji u Zagrebu gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovarao je i na pitanja vezana uz održane parlamentarne izbore.

Na pitanje mogu li s Mostom, Tomašević je istaknuo da su i prije izbora sve rekli vrlo transparentno, dok “druge stranke petljaju”. “Mi ne petljamo”, rekao je i dodao: “Idealno je da dođe do formiranja vlade od centra na lijevo. Podržali bismo SDP-ovog mandatara.

Ako dođe do pat pozicije gdje se ne može formirati većina od centra prema lijevo, ne možemo ući u vladu s desnim strankama, ali ne mogu ni oni s nama i to su jasno komunicirali. Kako bi se formirala većina bez HDZ-a, moguće je da vlada od strane SDP-a bude formirana iz dva razloga – manjinska vlada s jedne strane jer je SDP osvojio najveći broj mandata od svih oporbenih stranaka, a s druge strane svjetonazorski između nas na ljevici i njih na desnici je SDP, on je prihvatljiviji i nama i njima.

Predložili smo da je najbolje rješenje i da je prilika za Most i DP maknuti HDZ. Interes građana nam je ispred ministarskih fotelja. Spremni smo ne biti u vladi, tražimo to i od Mosta i DP-a i da se podrži manjinska vlada SDP-a koja bi mogla odmah smijeniti Ivana Turudića, predložiti zakon kojim se stavlja izvan snage lex AP, koja bi mogla odmah pokrenuti reforme u borbi protiv korupcije.

To je nešto što su sve ove stranke desne i lijeve do jučer na isti način glasale u Saboru. Na ovim temama smo bili na istim pozicijama i sad je prilika to pokazati, i da se stavi interes građana ispred ministarskih fotelja. Mi smo na to spremni.”

