Milanović: Pregovara se na sve strane, kao i uvijek, ali još prljavije. Plenković ima ozbiljan problem

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Predsjednik Republike Zoran Milanović u srijedu ujutro sudjelovao je u obilježavanju 29. obljetnice VRO Bljesak u Okučanima, a zatim je posjetio Općinu Budinščina gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća. Nakon toga stao je pred novinare.

Milanović kaže kako će, osim ako netko ne dođe s uvjerljivim dokazima da ima većinu, tek pri kraju roka sazvati konzultacije oko formiranja vlade. “Tu s konstituiranjem Sabora nema potrebe žuriti. Ustav spominje te konzultacije, ne definira ih, one su se svodile na paradno uticanje u Ured predsjednika pa dolaze svi živi…”, govori Milanović dodajući kako je to “revijalizacija i trivilizacija politike”.

“Vidim što se događa, kad netko pruži dokaz da ima podršku većine novih saborskih zastupnika, dobit će mandat. Pregovara se na sve strane, kao i uvijek, ali još prljavije. Mislim da bi se stranke trebale držati onoga što su govorile i dosta jasno signalizirale. Nije to poruka DP-u”, kaže.

UŽIVO Nastavljaju se pregovori: HDZ prozvao Milanovića, Grmoja poslao poruku DP-u Bartulicu pitali o pregovorima DP-a i HDZ-a, on poručio: “Imam pitanje za Pupovca…”

Na pitanje o tome što ako mu dokaz o većini donese Plenković kaže: “On ima problem. Mislim da je on u ozbiljnom problemu jer nas je sve uvalio. Hrvatskoj je nasilio jednog krajnje sumnjivog, zapravo, vrlo jasnog tipa za glavnog državnog odvjetnka, čovjeka koji je kao predsjednik suda održavao bliske odnose s optuženikom. Nije sva ova galama bila slučajna, to je bila ozbiljna situacija i opet bih napravio isto”, kaže.

Milanović kaže i da je bio spreman biti premijer. “Pozivao sam da se glasa i za Most i DP i Možemo, samo ne za HDZ. … Cilj je bio okupiti Hrvatsku protiv zle organizacije koju predvodi nevjerojatan čovjek spreman na sve loše stvari koje je radio. On to ne vidi, ja mu nisam predsjednik. Ne znam samo što je s ovima iz HDZ-a kojima jesam predsjednik. On sebe mora usuglasiti sa svojim suradnicima, mislim da se on trenutno jako znoji i treba se znojiti. Zbog visoke temperature”, kaže predsjednik.

Na izbore je izašlo 2,2 milijuna ljudi, Milanović kaže kako Plenković u tome vidi problem jer nisu svi ti ljudi glasali za njegovu stranku. Dodaje i kako su svi novi birači glasali protiv toga da Plenković bude premijer, čak i glasači Domovinskog pokreta. “Činjenica je da većina ljudi pa i saborskih zastupnika, dolazi iz opcija koje su bile protiv toga da Plenković nastavi zlostavljati Hrvatsku. Ja nisam bio kandidat, kaok sam bio kandidat kad Plenković nije bio spreman na debatu sa mnom. Ja sam se u izbore uključio mjesec dana prije izbora, a onda se uključio Ustavni sud… HDZ je dobio pet mandata manje, neka proba sastaviti vladu s ljudima koji su kategorički rekli da ne žele s njima. Ne, on optužuje mene, ja ne pregovaram. Anušić i Plenković pregovaraju u ovom trenutku, to su pregovori između njih dvojice, to je paradoksalno”, kaže.

Predsjednik smatra da svi osim Plenkovića trebaju biti zadovoljni izlaznošću na izborima. “Jedan član DP-a je rekao kako nisu birači DP-a glasali da bih im ja bio premijer. Nisu to rekli u kampanji kad sam pozivao ljude da glasaju za njih. Njihovi birači možda nisu glasali za mene, ali nitko, osim ovih 100 novih HDZ-ovaca nije glasao za Plenkovića nego protiv njega. Tko će tu koga šarmirati, pritisnuti ili kupiti, to ćemo vidjeti”, kaže.

Glavašević bocnuo Plenkovića: Jesi li već čestitao Anušiću ili čekaš da te zamijeni na čelu HDZ-a?

“Ovo će biti teška borba, puno rundi i u različitim disciplinama. Ovo je tek počelo”, kaže.

“Rokovi su jasni, pregovori traju…. Ne bih nikada izvodio bludne radnje u političkom smislu koje su izvođene 2015. godine. Bit ćemo strpljivi, ako netko donese dokaz da ima podršku 76 zastupnika, taj će imat mandat. Taj mora to dokazati, naravno”, kaže.

Milanović je komentirao i svoje izjave zbog kojih je reagirala i Bugarska. “Po čemu je to uvreda? To je sprdnja na račun nekih u Hrvatskoj koji od nas rade socijalni slučaj. Mi smo predzadnji, tko je predzadnji? singapur? Ne, Bugarska, to je činjenica. Aleluja, to je činjenica o kojoj sam govorio 10 puta, sad jej to netko plasirao jer mu je to zgodno. Bugarska je zadnja, kad ne bude zadnja, Plenković će biti zadnji”, kaže. Dodaje i kako je parafrazirao izjavu da se u Arkansasu moel da Mississippi bude zdrav i zadnji da ne bi bili oni. “Nisam čak bio ni originalan, da bi se to znalo, mora se nešto i pročitati”, kaže.

“Čovjek si je pripremio odstupnicu u Bruxellesu. Neka ide tamo, otamo je i došao. Tamo mu je mjesto udijelio Karamarko, odnosno Kosor. … Sad mu je ovdje užasno komplicirana situacija, kažem, znoji se čovjek. A ja gledam”, kaže.

“novi izbori? U datim okolnostima to se nameće od prvog dana, ali to mora biti odluka nekog trećeg. Ovdje postoje oni koji bi dobili, oni koji ne znaju kako bi završili i oni koji bi sigurno izgubili. I zato s te pozicije ne očekujem ništa dobro za Hrvatsku ni politički sustav, nego samo ono što je dobro za mene, nekoga mene i činjenicu da više nikada neće ući u Sabor. …”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok