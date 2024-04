Tomašević: “Govorili smo da nećemo s DP-om, oni su govorili istu stvar”

Podijeli :

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević obilježio je početak izgradnje prve etape na Biciklističkoj magistrali Zagreb Istok te održao redovnu konferenciju za novinare.

Nakon što je otvorio radove na izgradnji biciklističke magistrale, gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je i druge gradske teme.

“ZG Holding objavio je rezultate poslovanja za 2023. i zadovoljni smo s rezultatima”, kazao je Tomašević i dodao kako je nastavljen trend pozitivnog poslovanja i rasta dobiti od 2022. godine. Tomašević kaže i kako u 2023. nije bilo povećanja cijena komunalnih usluga, unatoč inflaciji.

“Smanjuje se i dug Holdinga“, naveo je gradonačelnik, prenosi Dnevnik.hr

Tomašević je građane pozvao i na proslavu Praznika rada u park Maksimir gdje će se dijeliti grah i štrukli.

Odgovarao je i na pitanja novinara o drugim aktualnim temama.

“Na Skupštini izglasali rebalans za plan Holdinga, dodatnih 7,5 milijuna eura što su troškovi sanacije odrona na Jakuševcu”, odgovorio je Tomašević na pitanje o sanaciji odrona, no radovi ne mogu početi dok se ne utvrdi službeni uzork odrona.

Pitali su ga o klizištu na Pantovčaku.

Zagrebački holding objavio kako je poslovao lani: Zadržano pozitivno poslovanje, nastavljeno razduživanje

“Okolne kuće nisu ugrožene ni na koji način. Napravljene su premosnice na infrastrukuri kako građanima ne bi narušilo kvalitetu života. Ugrožena je cesta. Stručnjaci govore da je to bitka s vremenom, ali izgleda da ćemo morati ići na teži put, a to je izgraditi novu cestu i to na 5 metara nižoj razini od dosadašnje”, kazao je gradonačelnik.

O postizbornim kombinacijama

“Govorili smo da nećemo s DP-om, oni su govorili istu stvar. Dakle vrijednosti su jednake”, odgovorio je i na pitanja o postizbornim kombinacijama.

“Naš stav je jasan. Dali smo povjerenje SDP-u”, kazao je Tomašević i dodao: “Ako se ne dogodi većina DP-a i HDZ-a onda idu novi izbori na koje je Možemo spreman”.

“Sad ćemo vidjeti govori li DP sve što govori, o tome da neće s Možemo, kao alibi da može s HDZ-om”, rekao je Tomašević.

“Konstruiranje Sabora gdje bi predsjednik sabora bio netko iz SDP-a ne bi trebalo biti sporno, ako se na dnevnom redu odmah nađu lex AP ili izlgasavanje povjerenja Turudiću”, poručio je Tomašević.

Sanacija Jakuševca

“Tandam Petek i Udruga Ekologija grada, radi na tome da sve Bandićeve grijehe pokuša meni prišiti”, kaže Tomašević na pitanje o dokumentima koje je u ponedjeljak objavio gradski zastupnik SDP-a Renato Petek.