Tomaševića razljutila dobacivanja pa napustio govornicu

Oporbeni zastupnici u Gradskoj skupštini Zagreba kritizirali su u četvrtak gradonačelnika Tomaševića zbog privremene zabrane dovoza novog biootpada na kompostanu u Jakuševcu, a on to demantira rekavši da su tvrdnje o višestruko prekoračenoj količini komposta dezinformacije.

Sjednica zagrebačke Gradske skupštine počela je jutros navodima predsjednika zagrebačkog HDZ-a, zastupnika Mislava Hermana da je kompostana na Jakuševcu zatvorena zbog višestruko prekoračene količine komposta.

“Informacije su se pojavile još jučer, a danas smo ih provjerili. Nadležna inspekcija je zatvorila dio odlagališta na zagrebačkom Jakuševcu, odnosno kompostanu”, rekao je Herman u izjavi novinarima dodavši da je količina komposta višestruko prekoračena.

No, ubrzo ga je demantirao Tomašević istaknuvši da kompostana nije zatvorena već da je privremeno onemogućen dovoz novog biootpada u kompostanu. Prijem je onemogućen jer je inspekcija zabilježila prekoračenje od 15 posto maksimalne količine od 8200 tona komposta koji tamo može biti, dodao je.

Iako su ga oporbeni zastupnici, ali i zastupnik SDP-a Renato Petek, u izjavama medijima pozvali da što prije riješi eventualni problem s biootpadom, tvrdeći da se neko vrijeme neće moći dovoziti na Jakuševec, gradonačelnik Tomašević je odbacio da će oko toga biti ikakvog problema.

“Nažalost, Tomašević treba dati nalog da se biootpad preda privatnom oporabitelju Petru Pripuzu, jer ima s njim aktivni ugovor kojeg ne koristi”, sugerirao je Petek.

No, gradonačelnik Zagreba istaknuo je da će višak komposta, do sutra ili najkasnije do subote, biti uklonjen s Jakuševca.

“Kompostana i dalje radi, obrađuje se biootpad i dalje koji se tamo nalazi, a ne uzima se nova količina dok se kompost u dovoljnoj količini ne podijeli građanima za korištenje i ne rasporedi na zelene površine”, istaknuo je Tomašević. Dodao je da će se odvoz biootpada odvijati redovito – bez zastoja i problema.

Pozvao je i građane da preuzmu besplatni kompost koji je trenutno višak, dok će ostatak komposta u narednih dana biti raspoređen po zelenim površinama u Zagrebu.

Gradonačelnik napustio govornicu

“Već 16 mjeseci ste u prilici da implementirate svoje politike. Vaša zelena tranzicija i antikorupcija su samo fasada. Spominjete javne nabave, gledate li uopće jesu li poštene te javne nabave i koliko imate ponuđača?”, pitao je Slaven Dobrović.

“Cijelo vrijeme gledamo da specifikacije budu što šire da se više tvrtki mogu javiti, zato postoji i javno savjetovanje. Naravno da se događa da nekada bude samo jedna ponuda, ali i tada nastojimo napraviti atmosferu da se ponudi niža ponuda”, odgovorio je Tomašević.

U dodatnom pojašnjenju Dobrović je kazao kako javno savjetovanje nije dovoljno. Ovakvi javni natječaji su monopolizirani da cijene skaču u nebo, a ne da se ponudi kvaliteta.

“Nadali smo se da ćete to riješiti. Skinite ružičaste naočale i vidite da ništa niste promijenili. To je vaša odgovornost”, rekao je Dobrović.

“Vama je sve isto? I zato su napadi od CIOS grupe i zato je histerija u medijima oko ZG vrećica jer je eto sve isto?”, ljutito je postavio protupitanje Tomašević i nastavio, ali onda su iz klupa počela dobacivanja te se Tomašević razljutio i napustio govornicu, prenosi Večernji.hr.

Župan: Možda inspekcija zabrani i još nešto na Jakuševcu

Zastupnik HDZ-a Mario Župan u kasnijoj izjavi novinarima otkrio je kako mogućnosti da inspekcija zabrani “i još nešto” na Jakuševcu, no nije novinarima otkrio izvor tih informacija.

“Sad ću vam reći ekskluzivu. U ovom trenutku inspekcijski je nalaz u tijeku, možda se još nešto zabrani čak. Evo i još jedne ekskluzive, Tomašević još nije razgovarao sa novom gradonačelnicom Novske oko kompostane”, rekao je Župan i pozvao novinare da se njima pozabave.

No, Tomašević je na takve izjave rekao da bi mu trebalo “pet presica da demantira sve stvari koje HDZ-ovi zastupnici kažu u Skupštini”.

“Trenutni kapaciteti su dovoljni, no jasno je da nam u budućnosti trebaju dodatni kapaciteti. U tom smislu smatram da je najmanje loše rješenje da ona bude u Novskoj. S novom gradonačelnicom Novske sastao sam se i telefonski razgovarao; ne znam čemu takve tvrdnje HDZ-ovaca”, poručio je Tomašević.

Dodao je da će novinarima dostaviti datum sastanka i telefonskog razgovora. Iz Gradske uprave potvrdili su da se Tomašević sastao s gradonačelnicom Novske 5. srpnja u Gradskoj upravi.

