Inspekcija privremeno zaustavila primanje novog biootpada u Zagrebu

Izvor: Marko Prpic/PIXSELL/Ilustracija

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je u četvrtak da je inspekcija privremeno zaustavila primanje novog biootpada u kompostanu na Jakuševcu jer je količina komposta koji smije biti na tom odlagalištu prešla maksimalne vrijednosti.

“U kompostani je jučer bila 15 posto veća količina komposta od dopuštene maksimalne vrijednosti i inspekcija je naložila da se to riješi da bi se dalje mogao primati novi biootpad na kompostanu”, izjavio je Tomašević u Gradskoj skupštini.

Odgovorio je tako na navode kluba HDZ-a u Skupštini, koji su pred novinare stali zbog njihovog saznanja da je inspekcija zatvorila dio odlagališta Jakuševec.

No, Tomašević je demantirao da je kompostana zatvorena, istaknuvši da je inspekcija samo naložila da se ukloni višak komposta, kako bi se moglo nastaviti primanje novog biootpada. “To se dogodilo zbog sezonalnosti povećane obrade zelenog otpada u gradu”, rekao je Tomašević i dodao da će se taj gotovi kompost riješiti u do sutra, a najkasnije do subote. Gotovim materijalom prekrit će se zelene površine po gradu, dodao je.

Demantirao je i navode da je inspekcija reagirala zbog loše kvalitete zraka. “Inspekcije su kontinuirano na Jakuševcu, i ta inspekcija je potvrdila da je kvaliteta zraka u granicama dopuštenih vrijednosti”, rekao je Tomašević.

U četvrtak se održava sjednice Gradske skupštine, a na dnevnom redu je, među ostalim točkama, rebalans gradskog proračuna.

Gradska uprava pred zastupnike je poslala prijedlog da se gradski proračun s 15 milijardi i 126 milijuna kuna, koliki je bio u 2021. kada je izglasan, poveća za nešto više od 721 milijun kuna, s obzirom da su rashodi i izdaci grada Zagreba veći nego što ih se planiralo.

