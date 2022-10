Topolnjak: Zadnja opcija je štrajk ako nas Vlada na to natjera

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak komentirao je za N1 Studio uživo ponudu Vlade o povećanju plaće u javnim i državnim službama.

Topolnjak kaže da je Vladina ponuda preniska i neprihvatljiva gledajući na povećanje cijena energenata i hrane. U utorak očekuju peti krug pregovora i ako ne bude pomaka ići će dalje u sindikalne akcije.

“Očekujemo pomak, ali ako Vlada neće popustiti u svojim ponudama onda idemo u prosvjedne aktivnosti i štrajk”, poručio je.

Dodaje kako sindikat pokriva sve zaposlene u sustavu zdravstva, od portira do doktora. I da od ove vladine ponude oni s najmanjim koeficijentom, odnosno spremačice neće dobiti ništa, nezdravstveni radnici će dobiti 150 do 200 kuna neto iznos veće plaće, medicinske sestre oko 300 kuna u neto iznosu, a liječnici od 700 do 1500 kuna ovisno o broju dežurstava.

“Ovo je još uvijek premalo. Vlada bi konačno trebala shvatiti da mi ne možemo uvijek biti na začelju”, istaknuo je Topolnjak.

“Ministar bi trebao voditi brigu o svim zaposlenicima, a ne samo o liječnicima”

Osvrnuo se na Vilija Beroša kao ministra zdravstva.

“Ministar bi trebao voditi brigu o svim svojim zaposlenicima u zdravstvu, a ne samo o liječnicima. Liječnici jesu nositelji djelatnosti, ali se ostali ne mogu zanemarivati jer liječnici ne mogu sve sami napraviti, potrebne su medicinse sestre, tehničke služba, spremačice,…”, tvrdi Topolnjak.

Komentirao je i reformu zdravstva rekavši da su tek sad dobili nacrt prijedloga zakona o izmjenama.

“Ministar Beroš nije sa socijalnim partnerima razgovarao kako je to trebalo”, smatra dodajući da se ovom reformom neće riješiti pitanje rada liječnika i u javnom i privatnom sektoru.

Kaže da nije dobro da liječnici rade i u javnom i privatnom sektoru već se trebaju odlučiti u kojem će sektoru raditi jer se onda povećava i lista čekanja.

“Srž problema je i u tome što se dozvoljava da liječnik radi i privatno. Ja bih to zabranio. Može raditi u svoje slobodno vrijeme, ali ne može za vrijeme radnog vremena raditi i privatno. To se u reformi trebalo riješiti. Zakonom se samo želi zabraniti da šef odjela ne može raditi privatno. Jednostavno nije spojivo da se radi u jednom i drugom sektoru”, tvrdi.

Dodaje kako bi se trebala napraviti jača kontrola i utvrditi kako su liječnici izvršili svoje obaveze u javnoj službi da se vidi mogu li ići raditi i privatno.

“Zadnja opcija je štrajk ako nas Vlada na to natjera”, ponovio je na kraju Stjepan Topolnjak.

