Tragedija Luke Ritza postala je simbol borbe za mir, a borbu nastavljaju neki novi klinci: “Samo ljubav

Vršnjačko nasilje sve je brutalnije. Fizičko nasilje danas se snima i objavljuje na društvenim mrežama. Uvrede i prijetnje u virtualnom svijetu posebno utječu na mentalno zdravlje mladih. Ipak, postoje i pozitivni primjeri djece koja vraćaju nadu, a danas su primila posebnu nagradu "Luka Ritz", nazvanu po zagrebačkom maturantu čija je smrt, na današnji dan prije 16 godina, postala simbolom borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Na današnji dan 2008. godine, od posljedica brutalnog premlaćivanja, preminuo je zagrebački maturant Luka Ritz. Njegova tragedija postala je simbol borbe za toleranciju i mir.

Borbu danas preuzimaju neki novi klinci. Učenik drugog razreda Osnovne škole Tučepi, Niko, uputio se jutros s ekipom prema Zagrebu kako bi primio nagradu Luka Ritz za promicanje tolerancije u školama.

“Zato što me jedan dječak me udario, a ja mu nisam želio vratiti. A kako to da si ostao tako smiren? Nisam želio bit nasilan”, rekao je Niko Vitlić.

Rijedak primjer

“Rijetki primjer da je učenik odbio vratiti istom mjerom, da je zaustavio tu spiralu nasilja, da se na hodniku napokon nije čulo – i on je mene. Od malena učimo da nasilje uvijek izaziva eskalaciju nasilja, na kraju tako počinju i ratovi”, objasnila je Marlena Bogdanović, učiteljica OŠ Tučepi.

Posebno priznanje dobio je i učenik petog razreda OŠ Grigora Viteza iz Zagreba Niko.

“Moj najbolji prijatelj ima podrijetlo iz Afrike. Tamnije je puti pa su ga malo znali zezati, ali onda je škola uskočila pa je sad to sve riješeno. Osjećao sam se tužno i malo sam izgubio nadu u čovječanstvo. No, probao sam potaknuti prijatelja da ne odustane i da bude jak”, istaknuo je Niko Jajčević, dobitnik priznanja “Luka Ritz”.

“Samo ljubav”

Malim koracima vraća se vjera u čovječanstvo. Nikina obitelj ne skriva ponos.

“Tajna je jako jednostavna, a zapravo jako možda i teška. Samo čista ljubav. Niko je odgajan u čistoj ljubavi i to je to”, opisala je Ružica Jajčević, Nikina majka.

Ured pravobraniteljice za djecu prošle je godine zaprimio gotovo trećinu više prijava nasilnog ponašanja prema djeci nego godinu prije. Nasilje putem mobitela u razrednoj skupini poraslo je za 70 posto. Javnim sramoćenjem nasilje postaje sve vidljivije i dodatno retraumatizira žrtve.

“Ne treba šutjeti”

“Ja sam sama bila žrtva nasilja i sama sam iskusila nasilje. Želim poručiti da ne treba šutjeti, uvijek ima netko tko će pomoći. Uvijek se nađe rješenje, nikad se ne trebamo zatvarati u sebe”, kazala je Ana Šimić, dobitnica nagrade “Luka Ritz”.

“Tu sada dosta društvene mreže utječu koje preuveličavaju to sve i djeca se onda čine jačima. Pogotovo u ovom vremenu danas što se sve nažalost događalo i što sve djeca slušaju i misle da je to “fora””, objasnila je Ardijana Deva, dobitnica nagrade “Luka Ritz”.

Socijalna pedagoginja poručuje – djeca koja vrše nasilje trebaju pomoć. Potrebno je pronaći gdje dijete doživljava uskratu zbog koje reagira neprimjereno.

“Cijeli radni vijek radnim s djecom i odraslima koji se neprimjereno ponašaju. Ja nikad nisam srela sretnog i zadovoljnog čovjeka koji je bio grub prema drugome”, rekla je Alma Rovis Brandić, socijalna pedagoginja.

Godišnjica smrti Luke Ritza

Roditeljima Luke Ritza – Suzani i Reni godišnjica smrti sina posebno je bolna. Ali ovi mladi ljudi svojim djelima održavaju uspomenu na Luku.

“Mi uvijek odemo i na Mirogoj poslije dodjele pa se malo ispričamo, ja buket odnesem gore. Djeca vas dignu i ta pozitiva, puno nam znači”, opisala je Suzana Ritz, majka Luke Ritza.

“Nadam se da sjećanje na Luku Ritza nije samo danas nego svaki dan. Živimo u vrlo turbulentnom svijetu. Svjedoci smo izuzetno teških situacija koje se događaju, ali djela koja čine naši najmlađi sugrađani nam daju nadu da svijet može biti bolji”, kazala je Iva Ivanković, državna tajnica Ministarstva obrazovanja.

Nadu vraćaju i prijatelji dobitnika nagrada koji su danas došli pružiti podršku i poručiti:

“Da izgled nema veze i da svatko ima svoj i da svatko je različit. I da, ako je netko više različit ili manje, to ne znači da treba imat nasilje nad njim”, rekao je Benjamin, OŠ Grigora Viteza Zagreb.

