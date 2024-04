Psiholog objasnio zašto je došlo do zabrinjavajućeg porasta nasilja među djevojčicama

Podijeli :

Psiholog Božidar Nikša Tarabić gostovao je u Newsnightu gdje je s Ilijom Radićem razgovarao o zabrinajvajućem porastu nasilja u društvu, kako ga spriječiti i kako se postaviti prema mladima u takvim društvenim situacijama.

“Zašto su se navijači na Poljudu odlučili na takav korak, kad je riječ o mladima, postavljam si pitanje možemo li se zamisliti da takvo nasilje čini neki vrlo uspješni voditelj nekog sektora u firmi, tko je situiran obiteljski i financijski. Vrlo ćemo rijetko vidjeti da se među takvom populacijom nalaze oni kojima je društvo omogućilo da ostvare svoje potencijal i da imaju određenu odgovornost u zajednici u kojoj žive. Smatram da je problem vrlo vjerojatno dugoročan, da nije započeo kad su ti mladi ljudi došli na stadion nego je pitanje što se događalo s njihovim životima unazad”, rekao je psiholog Božidar Nikša Tarabić.

Navodi da smo kao društvo odgovorni za takvo stanje, a primarno naglašava da smo odgovorni za nebrigu za takve članove društva.

“Vidimo ih kad se dogode ovakvi incidenti, ali se ne pitamo što je bilo prije i što će biti poslije s njima. Kao što su oni natjecatelje i druge gledatelje dehumanizirali, tako ćemo mi njih sad. Oni su nam žrtveni jarac, sad ćemo ih mi tretirati kao ne ljude i nećemo napraviti dugoročno rješenje koje bi preveniralo takvo ponašanje”, komentirao je brutalno nasilje Torcidaša na Poljudu.

“Nasilja je bilo uvijek, ali začuđujuće je što bilježimo porast nasilja među djevojčicama. To je zabrinjavajući podatak. Uz spolne razlike koje postoje, radi se i o pitanju razvojnih igara. U određenim sportskim aktivnostima uči se kontrola agresije, tako da dječaci imaju muške razvojne igre u kojima se uče kontroliranju i svojim fizičkim granicama. Djevojčice fizičko i verbalno nasilje koriste u druge svrhe, one nisu socijalizirane do koje mjere to ide. Kod dijeljenja snimke tinejdžerica važan je dio i posramljivanja zlostavljane djevojčice”, kazao je.

Psiholog kaže da društvene mreže mogu biti multiplikator nasilja, ali može se i poslati poruka da to nije u redu.

“Mladi nisu svjesni kaznenog zakona i narušavanja ugleda i časti osobe te psihičkog zdravlja. Mijenja se način živoita, mladi danas imaju manje odgovornosti i obveza što je u redu jer život od njih to ne zahtjeva, ali s nedostatkom svrhe dolazi do toga da u slobodno vrijeme rade ono što ne bi smjeli. Uz neodgovarajuće aktivnosti izvan škole, dolazi do toga da roditelji onda ne znaju što bi s mladima”, kazao je.

