Treba li Hrvatska uvesti vinjete i kakvo je stanje u drugim zemljama?

Nakon četiri godine stanke, Hrvatske autoceste su od 1. srpnja ponovno uvele sezonske cestarine, deset posto skuplje od vansezonskih, koje će vrijediti do konca rujna.

Objašnjavajući razloge sezonskog poskupljenja cestarina, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je da je to učinjeno zbog normalnijih okolnosti u hrvatskom gospodarstvu te zbog planiranih investicija Hrvatskih autocesta na Jadransko-jonskom koridoru.

Dodatno je objašnjenje da se 40 posto ukupnog godišnjeg prometa domaćim autocestama odvija tijekom ljetnih mjeseci, a da se time onda povećavaju i troškovi održavanja, praćenja i upravljanja prometom na njima.

U susjedstvu većinom vinjete

Primjerice, cestarina za najbrojniju, I. skupinu vozila, koja uključuje osobne automobile na autocesti A1 od Zagreba do Dugopolja (Splita) umjesto vansezonskih 24 eura tijekom ljeta košta 26,40 eura. Od Zagreba do Lipovca (autocesta A3) sezonska vožnja poskupjela je sa 16,90 na 18,60 eura, a od Zagreba do Goričana (A4) s 5,80 na 6,40 eura.

U susjednim zemljama i zemljama u širem okruženju nema skupljih, sezonskih cestarina. Većina tih zemalja umjesto klasične naplate cestarine uvela je vinjete, kao naljepnice ili u digitalnom obliku.

SLOVENIJA

U susjednoj Sloveniji koriste se vinjete, a od 2022. dostupne su samo u digitalnom obliku. E-vinjeta povezana je s registarskom oznakom vozila. Zbog toga pri kupnji morate navesti točan registarski broj i državu registracije vozila te odabrati e-vinjetu za odgovarajući cjenovni razred. Na cesti s naplatom cestarine ne smije se voziti vozilom bez valjane e-vinjete, piše na stranicama HAC-a. Četiri su vrste vinjeta, a za osobna vozila do 1,3 metra visine kod prve osovine sedmodnevna vinjeta košta 16 eura, mjesečna 32 eura, a godišnja 117,50 eura. Postoji i polugodišnja e-vineta, ali samo za motocikle.

AUSTRIJA

U Austriji vinjetu u obliku naljepnice možete i dalje kupiti na prodajnim mjestima. Za razliku od digitalne vinjete, naljepnica za jedan dan ne postoji. Cijena dnevne vinjete za osobni automobil je 8,60 eura, desetodnevna košta 11,50 eura, dvomjesečna 28,890 eura, a godišnja 96,40 eura.

MAĐARSKA

I u Mađarskoj sva vozila, uključujuči i teretna do 3,5 tone za vožnju autocestama koriste četiri vrste vinjeta – desetodnevnu, mjesečnu, godišnju državnu i godišnju regionalnu. Cijene vinjeta za osobna vozila su od 8.000 forinti (20,27 eura) za 10 dana, 12.600 forinti (31,93 eura) za mjesec dana te 69.830 forinti (176,94 eura) za cijelu godinu na svim autocestama u državi.

ČEŠKA

Za osobna vozila do 3,5 tone s ili bez prikolice u Češkoj postoje tri vrste vinjeta – desetodnevna (12,50 eura), mjesečna (17,50 eura) i godišnja (59 eura).

SLOVAČKA

U Slovačkoj također postoje tri vrste vinjeta s obzirom na njihov vremenski rok. Za osobna vozila do 3,5 tone i ona preko toga s njaviše devet sjedala desetodnevna vinjeta košta 12 eura, mjesečna 17 eura, a godišnja 60 eura.

Hrvatska uvodi novi sustav naplate

Hrvatska se odlučila za novi sustav naplate cestarine koji bi trebao biti uveden do 2026. godine. Naplata bi bila beskontaktna putem ENC uređaja te automatskim prepoznavanjem registarskih pločica tzv. ALPR tehnologijom. No, za razliku od prethodno spomenutih zemalja, cestarina bi se i dalje naplaćivala prema pređenim kilometrima, a ne vremenski.

Goranko Fižulić, nekadašnji ministar gospodarstva, u javnosti je već više puta vrlo oštro kritički istupao protiv uvođenja takvog sustava držeći nepojmljivim da i Hrvatska ne uvodi vremenske vinjete kakve imaju skoro sve susjedne zemlje. Kritički govori i o sezonskim vinjetama držeći da ne destimuliraju domaće vozače od korištenja autocesta tijekom ljeta.

“Kad imate takvu (sezonsku) cestarinu, naravno da će je onaj tko dolazi iz Hamburga, Varšave ili Budimpešte platiti jer u ukupnom trošku ljetovanja ona mu je ipak marginalni dio. Strancima je veći problem kompliciranost naplate cestarine kod nas, to koliko moraju čekati i gubiti vrijeme pred naplatnim kućicama”, kaže Fižulić.

“Hrvati se ne voze ni po vansezonskim cijenama”

Na naše pitanje zašto se cijelu godinu ne bi primjenjivale više cijene cestarina, a ne samo ljeti, Fižulić nam kaže da je to zato što se građani Hrvatske masovno ne voze autocestama ni po vansezonskim cijenama.

“Oni izbjegavaju autoceste pa osim ova tri ljetna mjeseca, hrvatske autoceste su na gotovo svim pravcima doslovno prazne. Jedino su prometni pravci od Bregane preko Zagreba do Lipovca, od Zagreba do Karlovca i od Zagreba do Varaždina. Na svim ostalim autocestama nema dovoljno prometa. Prazne su, a za autocestu je najskuplje ako je prazna”, ističe.

Fižulić smatra da bi uvođenje vremenskih vinjeta, a ne beskontaktne naplate cestarine po pređenim kilometrima donijelo niz prednosti.

“Daleko više bi se se koristile autoceste i bilo bi manje prometnih nesreća. Bilo bi i manje potreba za održavanjem regionalnih, županijskih i lokalnih cesta jer bi se manje koristile”, dodaje.

Svaki ministar najavio isto

Spominje Fižulić da je izradio računicu po kojoj čovjek iz Županje koji radi u Sloveniji i svaki vikend putuje doma, godišnje potroši na cestarinu u Hrvatskoj 2.000 eura, a u Sloveniji istodobno samo 100 eura.

“To je suludo”, kaže.

“HAC se od prvog dana borio protiv vinjeta. Svaki novi ministar prometa, pa tako i Butković, na početku mandata je najavljivao da će uvesti vinjete, ali bi na kraju bio slomljen. Ne zbog automobila, nego zbog kamiona. Teretni promet je ključ ovakvog obračuna prometa, jer je u Hrvatskoj teretni promet po kilometru bitno jeftiniji nego u bilo kojoj drugoj susjednoj zemlji. Takozvani kamionski lobi uredno svlada svakog ministra koji planira uvesti vremenske vinjete. I tu svaki padne”, napominje.

“Tko se za 120 eura ne bi vozio cijele godine autocestama?”

Za automobile bi, kaže Fižulić, bilo najbolje da se uvedu vremenske vinjete, umjesto da se, kao sada, kombiniraju sezonske i vansezonske cestarine.

“Vinjete stimuliraju domaće stanovništvo da se vozi autocestama kad želi, da ne spekulira hoće li do Plitvica ili do Zadra ići starom cestom ili autocestom. To potiče i potrošnju i poboljšava kvalitetu života sviju. Pa tko ne bi kupio vinjetu ako se s njome cijele godine može voziti autocestama za, primjerice, 120 eura”, retorički se zapitao na kraju.

