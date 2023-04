Trpimir Goluža: Grad Zagreb glavni je krivac za ovo što se događa na Svetom Duhu

Podijeli :

N1

Trpimir Goluža, oporbeni zastupnik u Zagrebačkoj skupštini, gostovao je u Novom danu i komentirao snimke iz mrtvačnice u bolnici Sveti Duh u Zagrebu.

“Poznavajući način kako radi Gradska uprava Zagreba, njihovu izjavu da istražuju radi li se o inseciranoj snimci vidim kao PR pokušaj saniranja nastale štete. U ovakvoj situaciji kada je cijela država na nogama smatram nedopustivim da se javnosti ne obrati niti ravnateljica bolnice Sveti Duh niti gradonačelnik Zagreba. Konstrukciju da je netko izvlačio leševe i to fotografirao smatram sumanutom. Čak i više sumanutom od ideje da bi netko to uistinu i napravio. Ova situacija ima klasični rukopis vladajućih u Zagrebu. Oni nemaju kompetentnih ljudi , no veći problem je što su isključivi i ideološki ostrašćeni. Njihova paranoja prelazi granicu morbidnosti“, rekao je Goluža.

Iz KB Sveti Duh se oglasili o snimci preminulih bolesnika u mrtvačnici Strava u bolnici Sveti Duh: Preminuli mjesecima leže u raspadnutom stanju

Smatra i da u bolnici Sveti Duh postoji ozbiljna kriza međuljudskih odnosa, vlada nepovjerenje, kao i nema komunikacije među zaposlenicima.

“Najgore je to što se prelama preko ljudskih života. Ako imate bolnicu gdje na dehumanizirajući način postupate s mrtvim tijelima jasno je da postoji velik problem“, dodao je.

Poručio je da je najveća odgovornost na gradonačelniku i gradu Zagrebu.

“Grad Zagreb je osnivač i de facto vlasnik bolnice. S pozicije grada imenuje se Upravno vijeće bolnice koje bira ravnatelja i upravu“, kazao je.

“Patologija je potkapicitiran odjel, sama činjenica da odjel vodi kolega koji je prije dvije godine trebao biti umirovljen dovoljno govori“, dodao je.

Goluža je otkrio i kako dobiva anonimne dopise sa Svetog Duha koji svjedoče o pogodovanju i korupciji na najvišim funkcijama.

