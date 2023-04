Podijeli :

Teologinja Ana Marija Raffai u Novom danu je komentirala imenovanje Dražena Kutleše za nadbiskupa koadjutora Zagrebačke nadbiskupije.

“Mi kažemo ustoličenje, a zapravo je biskup vjernik koji nadzire i gleda kako da crkva kao zajednica ide dalje. Bilo bi dobro ići prema sinodalnosti crkve, da smo svi braća i sestre”, kazala je Raffai.

“Na svjetskoj razini se događaju promjene i to nije lak posao”, dodala je.

Osvrnula se i na njegove izjave vezane uz problem pedofilije. “Postoji određena odlučenost, čak govori da treba to odstraniti. Rekla bih da se mi kao crkva trebamo suočiti s tim problemom kao s našim problemom – mi smo dio problema i zato možemo biti dio rješenja”, rekla je Raffai i dodala:

“U tom smislu mislim da se trebamo suočiti s tim kao s nečim što se događa među nama i pitati se čime mi to doprinosimo. O tome on u intervjuu nije govorio, ali važno je da postoji odlučnost da se radi na tom problemu, postoji i povjerenstvo, i mislim da je osnovna stvar da se radi na tom problemu, a ne stavljati to pod tepih.”

Komentirala je i što očekuje od Kutleše. “Željela bih više dijaloga unutar crkve koji bi zračili dijaloškom kulturom u društvu. Mi smo crkva kojoj se pripisuje 80 posto stanovništva, a to znači da imamo utjecaj u društvu, htjeli mi to ili ne. Onda neka taj utjecaj bude dijaloški.”

Osvrnula se i na nedavnu odluku u Vatikanu prema kojoj će žene i laici moći glasati na sljedećem svjetskom saboru biskupa na jesen u Rimu.

“Nije revolucija, ali je pomak. Ovo je značajan pomak, iako kad se hvalite da su žene tek u 21. stoljeću, odnosno tek 2021. u slučaju ove sestre (Nathalie Becquart) mogle glasati, malo vas je i sram. Čime se mi to ponosimo? Ali dobro, bolje ikad nego nikad”, zaključila je Raffai.

