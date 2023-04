Bitka za Fortenovu: “Postavlja se pitanje da li je Todorić mogao činiti isto”

Podijeli :

Puno je špekulacija o tome tko bi mogao postati novi vlasnik Fortenove, a kao jedan od mogućih spominje se hrvatski plinarski kralj Pavao Vujnovac. No, članica Uprave PPD-a, tvrtke koja posluje u sklopu Enna grupe čiji je Vujnovac vlasnik, danas zbunjena pred kamerama na to pitanje. Poslali smo upite na još nekoliko adresa.

Moguća kupnja Fortenovo očito je nezgodno pitanje za članicu PPD-ove Uprave.

Na pitanje je li PPD zainteresiran za kupnju Fortenova MidCo, članica Uprave PPD-a, Antonija Glavaš, odgovara da Fortenovu ne može komentirati. “To ćete morati s kolegicom Doroteom nakon ovog dijela oko Petrokemije”, dodala je.

Za kupnju bi pak možda bio zainteresiran Saif Alketbi, ali njegov savjetnik iz Dubaja za N1 Newsroom kaže kako ih nitko nije obavijesto o prodaji. Alketbi i dalje tvrdi da je većinski vlasnik, iako su i ruske banke i on koji odkupio udio pod sankcijama.

Borojević: Ako bude povoljna prilika i šeik će gledati da kupi Fortenovu

“Ako do tog procesa zaista dođe, ja sam siguran da će se on uključiti u to, da će se uključivati i na taj način potencijalno. Ali moram naglasiti da je neobično da menadžment kompanije pokreće prodaju bez suglasnosti i odobrenja vlasnika. Znači, nikakvu informaciju o tome nemamo”, rekao je Miodrag Borojević, savjetnik Saifa Alketbija.

Pokušat će, dodaje Borojević, osporiti prodaju ako do nje dođe. Ali sve ovisi o sudskim procesima koje je Alketbi pokrenuo pred sudom u Nizozemskoj.

Kao još jedan mogući kupac spominje se i Podravka, ali danas nisu odgovorili na naš upit. Za oporbu je pak jasno kako prodaja neće moći ići bez Vujnovca u nijednoj kombinaciji.

“Ako izuzmemo ovaj udio koji imaju Rusi, on je taj koji će imati dovoljno da odlučuje po kojoj će se to cijeni prodati. Tako da utjecaj Pave Vujnovca na hrvatsko gospodarstvo, ali nažalost i na hrvatsku politiku, o tome sam isto govorio, je prevelik”, rekao je Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta.

Je li Fortenova ponovno dovedena pred zid?

Nije tu sve čisto niti za bivšeg SDP-ovog ministra, ujedno i ekonomist. “Postavlja se pitanje da li je Todorić, bivši vlasnik Agrokora, mogao isto činiti ovo što sada čine novi vlasnici, a to je da traže otplatu dugova kroz prodaju jednog dijela cijele te aglomeracije”, rekao je Branko Grčić, saborski zastupnik SDP-a.

Pitali smo i mirovinske fondove jesu li oni zainteresirani za samostalnu kupovinu Fortenove ili kreditiranje druge tvrtke u tom poslu, poput Podravke.

Odgovorila su nam tri. Iz AZ fonda su rekli kako nemaju komentara, iz Erste plavog kako prate sve dostupne informacije i postupaju u okviru ovlasti, a iz Croatia osiguranja da nemaju spoznaja o aktivnosti fondova u kojima imaju učešće u kapitalu.

Konačna objava peotencijalnih kupaca trebala bi se znati za oko šest tjedana.

