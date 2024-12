Kako će izgledati drugi Trumpov mandat? Povjesničar: Star je, možda će samo igrati puno golfa

Podijeli :

Povjesničar Tvrtko Jakovina gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Nataše Božić gdje je komentirao što možemo očekivati u 2025. od velikih globalnih sukoba.

Za početak se kratko osvrnuo na stanje u Hrvatskoj i rekao da je krajnje vrijeme da Vlada i predsjednik države počnu barem minimalno surađivati.

“Mi smo do sad svoj položaj često vidjeli tako da smo se potpuno uvukli u sebe, provincijalizirali – to je loš stav. Potpuno je normalno, i svi političari i povjesničari će to reći, da vodite brigu o vlastitim interesima jer nitko se neće tako dobro brinuti o vama kao vi sami. Ali ne živimo izvan toga svijeta. Imamo odgovornost i prema našim NATO saveznicima i prema EU-u i prema našoj prošlosti i prema činjenici da bismo trebali biti donekle solidarni prema sličnima”, poručio je Jakovina.

Komentira kako Europska unija nema konsolidiranu vanjsku politiku gotovo ni po jednom pitanju. “A kao cjelina nema čak ni prema Ukrajini. Što se tiče Bliskog istoka, ponajmanje.”

Brojna otvorena pitanja na Bliskom istoku

Jakovina dodaje kako sukob u Gazi više nije samo pitanje priznanja Palestine.

“Taj sukob se naslonio na ogroman broj stradalih prije toga u Jemenu, na sve što se događa u Sudanu, ono što je donio kraj godine u Siriji, raspadnut Libanon kako ga dugo nismo vidjeli raspadnutog, i mogućnost rata između Afganistana i Pakistana. U isto vrijeme taj Afganistan s novom talibanskom vlašću je vratio gotovo sve zakone što se tiče žena.”, kazao je.

Što se tiče Sirije, Jakovina nije uvjeren da će se puno toga promijeniti.

“Nažalost, malo je vjerojatno da će nove sirijske vlasti, čiji je šef vlade u Damasku imenovao svoje guvernere i suradnike i one koji će uz njega vladati, puno promijeniti. Od sedam imenovanih generala je šest bivših džihadista, baš kao što je i on. Jesu li oni svi reformirani i je li riječ o novoj Siriji koja će nastati? Ja sam vrlo skeptičan, a skeptičan je Izrael. Ali to je sve otvoreno kurdsko pitanje, palestinsko pitanje, pitanje Svete zemlje itd. Sve što smo proteklih stotinjak godina gledali”, smatra Jakovina.

“Turska koja je imala veliki utjecaj na Bliskom istoku, sada će ga pojačati, a s ratom koji se odvija sjeverno od turskih granica, između Ukrajine i Rusije, s ovim zatvaranjem plinovoda koji će ići prema Slovačkoj i dalje. Turska kao važna veza energenata za Europu postaje snažnija nego što je bila, a ojačala je i svoj položaj na Bliskom istoku”, tvrdi Jakovina.

Hoće li završiti rat u Ukrajini?

Mnogi analitičari u 2025. predviđaju kraj rata u Ukrajini, a Jakovina smatra da je to moguće i to iz dva razloga.

“Jedna ogromna iscrpljenost postoji prije svega na strani Ukrajine. Nepostojanje pravog konsenzusa među onima koji su Ukrajinu podržavali i osobna želja, vjerojatno, predsjednika Trumpa da brzim završetkom rata, dan nakon inauguracije, kako je govorio. Ako ga završi onda on dobiva mogućnost da učini ono što je njemu osobno važno, a to je da Obami vrati Nobelovu nagradu za mir ili da još jednom pokaže koliko je bolji od onih koje je proganjao ili nije volio.”

Trumpov novi mandat

Jakovina se osvrnuo i na Trumpove provokacije o Kanadi, Grenlandu, Panamskom kanalu.

“Vi imate jednu situaciju koja je gotovo neshvatljiva. Na taj način upozoravati iz pozicije šefa najveće sile na svijetu i najdemokratskije zemlje na svijetu da ste spremni ići u osvajanje ili financijsko osvajanje kupnjom suverenog teritorija Danske ili Kanade ili Paname. Ovo izgleda gotovo nestvarno, pogotovo što je Danska saveznica, što je Kanada najbliža SAD-u, dobar susjed, veliki privredni partner. To može biti početak novoga doba”, ističe Jakovina, ali dodaje da je Trump već star te da će možda samo provesti mandat igrajući puno golfa, a manje osvajajući po svijetu.

