Turudić: Ne mogu reći da nisam pomislio "što je meni sve to trebalo"

"Ne mogu reći da nisam pomislio: 'Što je meni sve to trebalo?', ali kada sve zbrojim, nije mi žao što sam stupio na tu dužnost. Ta je dužnost užasno teška, trudim se ne biti patetičan, ali stvarno je teška. Ona iziskuje 24 sata dnevno. Što se tiče napada, vrlo malo ljudi me može uvrijediti. Ako me netko može uvrijediti, onda držim do njega", poručio je.