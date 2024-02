Turudić odgovorio predsjedniku: Milanović je naša sramota

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSEL

Ivan Turudić u Saboru je izglasan za novog glavnog državnog odvjetnika, što nije prošlo bez oštre rasprave u kojoj se ponovno nisu birale riječi. O svemu se oglasio i on sam...

Malenica za N1: Ne vidim ništa kompromitirajuće u sastancima Turudića i Mamića Čačić o izboru Turudića: Plenković misli da nam može prodavati muda pod bubrege

Tijekom intervjua za RTL, progovorio je o najspornijim detaljima, zbog kojih se i nalazi na meti kritičara. Zanimljivo je bilo njegovo viđenje onoga što mu poručuje predsjednik Zoran Milanović, a još zanimljivije što za poruke s Josipom Pleslić (ex Rimac) ne može potvrditi da su autentične pa spominje photoshop. Ali, oni koji su u njihovu posjedu to lako mogu opovrgnuti.

“On je naša sramota, sramota cijele države. Koji je sadržaj njegovih izjava, što se u njima ima za čuti osim uvrede i pljuvačine najniže vrste? Koristi jezik koji truje Hrvatsku i mlade, sve u Hrvatskoj. Više nema sablazni kad notorni Milanović izađe s takvim riječima. Ne bojim ga se nimalo, ne poštujem ga. Ako mu to čini zadovoljstvo, neka. Kod njega je problem što svaki put želi nadmašiti sebe. Doći će do granice implozije, implodirat će u svom zlu i bijesu. A kad se pomiješaju bijes i strah to je vrlo opasna i toksična kombinacija”, izjavio je Turudić na pitanje o predsjedniku, a potom komentirao poruke koje su procurile, a dio su kaznenog postupka protiv Pleslić:

“U kojem kaznenom postupku? U kojem je to spisu? Kako znate da su ti spisi autentični, da u njima stoje ti transkripti? Kako ne bih sumnjao da su autentične? Navodno ih postoji 300.000. Ako ih je netko sposoban i spreman bez kritičkog sagledavanja poslati u javnost. To su photoshopovi. Brišem poruke, nisam pojma imao da je toliko poruka.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Milanović nakon izbora Turudića: “Mogu Plenkoviću samo reći da mu rijeke pravde dolaze” Prevrtljiva veljača: Stižu olujan vjetar, grmljavina, obilna kiša