Malenica za N1: Ne vidim ništa kompromitirajuće u sastancima Turudića i Mamića

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica gostovao je u N1 Dnevniku s Igorom Bobićem i komentirao glavnu temu posljednjih dana - imenovanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

Čačić o izboru Turudića: Plenković misli da nam može prodavati muda pod bubrege

Premijer Andrej Plenković to je opravdao argumentima “da se nitko bolji nije javio”. No, to sugerira da Turudić nije najbolji izbor i da se moglo ponoviti natječaj pa pronaći nekoga tko jest.

“Od četvero koji su se javili, on je bio najbolji. Imao je najbolji program, najbolje je prikazao i pokazao kako vidi budući rad DORH-a”, kazao je Malenica.

Tako je mogao biti najbolji i da se jedini javio…

“Mogao se javiti bilo tko, bio je to javni poziv, za razliku od prijašnjih poziva. Predsjednik Zoran Milanović kritizira ovakav izbor, a on je samo predložio Dinka Cvitana i on je postao glavni državni odvjetnik. Naš postupak bio je transparentan. Tko se htio, mogao se javiti i ne znam što bismo dobili da se javni poziv ponovio”, odgovorio je ministar.

Iz oporbe kažu da je na Odboru za pravosuđe dokazano da Turudić laže, kao u slučaju svog bratića i poznanstvu s Josipom Rimac.

Milanović nakon izbora Turudića: “Mogu Plenkoviću samo reći da mu rijeke pravde dolaze”

“Ma dobro… Nisam u ulozi njegovog odvjetnika, ali što se tiče samog bratića, mislim da je bitan kontekst. On se izuzeo čim je saznao da je taj predmet došao kod njega. U konačnici, njegov bratić bio je osuđen na njegovom sudu, gdje je bio predsjednik. Zastara je 25 godina pa ne vidim kako bi mu mogao pomoći. Što se poznanstva s Rimac tiče, njega se pitalo o susretu prije nekoliko mjeseci ili godina, nije se ulazilo u detalje. Prema porukama koje su izlazile u javnost, ne vidim ništa kompromitirajuće. Da to postoji, podigla bi se optužnica”, smatra Malenica i dodaje:

“Poruke koje su date javnosti, ne vidim nikakav problem u njima. Na samom Povjerenstvu smo imali mogućnost postavljati pitanja i zaista je imao najbolji program.”

Ipak, da se znalo za poruke, što u njima piše i što je predsjednik slao premijer, bi li odluka bila drugačija?

“Ne bi. Predsjednik se nakon devet godina sjetio nečega… Ako mu tad nije bilo problematično, zašto sad jest. Mislim da današnjim nastupom pokazuje sav gnjev i ljutnju zbog neuspjeha u destabilizaciji Vlade. Pokazao je i da je uključen u politička zbivanja te da se svrstao na stranu oporbe.”

Ministar ne vidi ni probleme u tome što se Turudić usred noći i u tajnosti nalazio s Mamićem.

Bivši glavni državni odvjetnik o Turudiću: “Svemoguć je”

“Što je u tome kompromitirajuće? Ne vidim ništa problematično. Predsjednik je tad kao predsjednik Vlade mogao reagirati. Da je to bilo nešto nezakonito, SOA bi poduzela određene radnje, a s obzirom da nije, ne vidim da je išta problematično.”

Visokom kaznenom sudu i Vrhovnom sudu bi to moglo biti problematično jer su zatražili podatke o svim saznanjima.

“Ne bih špekulirao što će napraviti ti sudovi, ali mislim da nema elemenata za stegovni postupak. Ako su pokrenuli određene aktivnosti, neka postupe temeljem pravila. Sporno mi je samo što poruke tako izlaze van. Jedino to je sporno”, zaključio je Ivan Malenica.

