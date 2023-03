Podijeli :

Ger Bosma / Alamy / Alamy / Profimedia

Udruga Biom koja se bavi zaštitom prirode, kao i brojni građani ljubitelji ptica i rijetkih životinja, šokirani su pogibijom Gipsy, ženke ćelavog ibisa koja je posljednjih nekoliko mjeseci boravila u Hrvatskoj.

Naime, radi se o vrsti koja je izumrla u Europi i u sklopu projekta LIFE Northern Bald Ibis ponovno se pokušava uspostaviti njena populacija, te ne čudi da je pojavljivanje jedne jedinke u našim krajevima izazvalo zanimanje i simpatije mnogih građana.

Kitove ugrožava zagađenje bukom od rudarenja morskog dna WWF upozorava na ugrožene vrste, posebno su istaknuli ove dvije

Nakon dojave austrijske organizacije Waldrappteam, koja provodi projekt reintrodukcije ibisa, djelatnici Bioma zajedno s predstavnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko-neretvanske županije su u ponedjeljak 6. ožujka izašli na teren u delti Neretve kod Opuzena gdje su pronašli mrtvu jedinku ćelavog ibisa.

Potencijalni razlozi takvog uginuća su najvjerojatnije nastreljivanje ili neka druga vrsta fizičkog ozljeđivanja, a moguće je i akutno trovanje. Prirodna smrt je malo vjerojatna, osim u slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta, ali takvih uvjeta nije bilo na dan uginuća.

“S obzirom da to nije prvi put da ćelavi ibisi stradaju u Hrvatskoj u sumnjivim okolnostima, o ovom slučaju obavijestili smo policiju te je kriminalistička policija odmah izašla na teren, kao i veterinarski inspektor koji je preuzeo pticu i poslao je na analizu u Hrvatski veterinarski institut u Zagrebu. Rezultat analize trebao bi pokazati uzrok smrti”, poručuju iz Bioma.

Podsjećaju na tragičan slučaj s početka 2020. kad su u Hrvatskoj nastradala četiri ibisa, od čega dvije jedinke u krivolovu u blizini Parka prirode Vransko jezero. Nažalost, slučaj stradavanje tih ibisa nije završio kaznenom prijavom. Nadaju se da ovaj slučaj neće proći završiti na jednaki način i da će nadležne institucije poduzeti sve što je u njihovoj moći kako bi se otkrio i kaznio počinitelj, ako se pokaže da se radi o kaznenom djelu zločina protiv prirode.

“Gipsy je bila zdrava”

U aktualnom slučaju ćelavi ibis Gipsy se, prema podacima sa satelitskog odašiljača, normalno kretao između noćilišta i hranilišta i čak odletio do otoka Šipana i nazad dan prije smrti. Takva aktivnost upućuje na zdravu pticu koja je nasilno nastradala. Ptica koja umire prirodnom smrću prije uginuća smanji svoje kretanje i često nekoliko dana stoji na istom mjestu.

FOTO Labudovi na moru: “Sigurno ćemo gledati sve više neobičnih kretanja ptica” Ovo je otok koji je u Srbiji trenutno hit destinacija za ljetovanje

Daniela Trobe iz austrijskog Waldrappteama nadležna za upravljanje i satelitsko (GPS) praćenje ćelavih ibisa u sklopu europskog projekta LIFE Northern Bald Ibis, komentirala je:

“Na temelju GPS podataka možemo sigurno zaključiti da je Gipsy uginula naglo i da razlog smrti nije prirodan. Nema znakova predacije. Bolest ili gladovanje izgledaju drugačije u podacima. Ptica bi prije bila manje aktivna i bilo bi to jasno vidljivo u obrascu aktivnosti. Dan prije smrti Gipsy je odletjela gotovo do Dubrovnika i vratila se u istom danu u deltu Neretve, što znači da je bila u dobroj fizičkoj kondiciji, spremna za migraciju. Na dan smrti je, po već uobičajenoj navici, ujutro otišla na hranjenje. No, 15 minuta kasnije bila je mrtva pored zgrade. Iščekujemo rezultate analiza iz Zagreba da ne moramo nagađati. No, podaci s GPS-a snažno sugeriraju ljudski faktor.”

Johannes Fritz, voditelj europskog projekta LIFE Northern Bald Ibis, dodaje: “Godinama se borimo protiv nezakonitog ubijanja ćelavih ibisa koje još uvijek uzrokuje trećinu gubitaka u Italiji. Podaci koje imamo u ovom trenutku pokazuju da je jedna jedinka nastradala i u Hrvatskoj. To nas žalosti i brine jer čini se da ptice selice nigdje nisu sigurne od ove besmislene prijetnje za bioraznolikost.”

U Hrvatskoj izumrla u 18. stoljeću

Ova je veličanstvena vrsta ptice izumrla u Hrvatskoj još u 18. stoljeću, a posljednje su se jedinke gnijezdile u Istri. Ni u svijetu nije puno bolje – početkom 21. stoljeća svjetska populacija ćelavog ibisa svela se na svega 200-250 jedinki, koje su opstale na području sjeverne Afrike i Bliskog istoka. Ibis se ponovno pojavio u Hrvatskoj posljednjih godina zahvaljujući projektu LIFE Northern Bald Ibis, kojim se provodi reintrodukcija ove vrste u Njemačkoj i Austriji gdje se u umjetno stvorenim kolonijama gnijezdi oko 140 jedinki.

VIDEO Jeste li znali da se čak 65 posto životinjskih vrsta smije?

Ćelavi ibisi iz ovog programa reintrodukcije prezimljavaju u Italiji, a neke jedinke pokušavaju prezimiti i na istočnoj obali Jadrana. Nažalost, pritom ih većina strada.

Gipsy je iz Italije, gdje je trebala prezimiti, u prvoj polovici prosinca preletjela Jadran i sletjela u Kruševo kod Obrovca. Potom se zadržavala kod sela Bogdanovići blizu Vodica, uz jedno noćenje u Šibeniku. Nakon toga se zadržavala na Braču, obišla Hvar te nastavila južno sve do Slanog nedaleko od Dubrovnika. Nakon toga je odletjela u deltu rijeke Neretve, nakratko je posjetila susjednu Bosnu i Hercegovinu, te se potom vratila na područje delte Neretve, gdje je noćila u Kominu i hranila se kod Opuzena. Na tom se području zadržala sve do svoje smrti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Uskrsnice će dobiti umirovljenici, ali i još jedna skupina građana Vozač busa izbacio putnice jer su htjele platiti karte novčanicom od 10 eura Plenković o mjerama: Nema imovinskog cenzusa koji bi bio pouzdan registar