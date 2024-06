U Hrvatskoj nedostaje i grobnica i grobara. Evo kakvo je stanje u tri velika grada

Podijeli :

Mnogima u Hrvatskoj nije samo problem naći stambeni prostor za života, nego i onaj u kojemu će se njihovi posmrtni ostaci nalaziti nakon smrti, takozvana posljednja počivališta.

Groblja su komunalni prostori koji se, logikom biološke neumitnosti, neprestano šire. A za njihovo širenje neprestano je potreban novi prostor kojeg često nema dovoljno. I ne nedostaje samo grobnih mjesta, nego i radnika – gorbara i ukopnika – koji obavljaju sve skuplje pogrebne poslove.

Provjerili smo kakvo je stanje u trima velikim gradovima – Splitu, Rijeci i Osijeku – u kojima su, zbog većih potreba, vjerojatno veći i problemi s manjkom grobnih prostora i grobara. Pokušali smo saznati kakvo je stanje i u najvećem gradu, Zagrebu, ali do objave teksta iz Zagrebačkog holdinga, podružnice Gradska groblja, nismo dobili odgovor na dvaput poslani upit.

Split

U Lovrincu d.o.o., poduzeću zaduženom za održavanje, uređenje i izgradnju groblja groblja te obavljanje pogrebnih usluga u Splitu, rekli su nam da je ondje trenutno oko 30.000 grobnih mjesta, dok prema Generalnom urbanističkom planu grada postoji još 18 hektara zemljišta predviđenih za groblje. Time bi se dobilo još oko 15.000 grobnih, ali spomenuta zemljišta su još u privatnom posjedu.

“Grad Split, kao vlasnik zemljišta, obvezan je otkupiti to zemljište, ali postupak je dugotrajan jer se teško rješavaju imovinsko-pravni odnosi s vlasnicima zemljišta. Sadašnji prostor groblja je skoro u cijelosti iskorišten te je u tijeku otkup zemljišta za jedno grobno polje”, kažu u Lovrincu uz napomenu da je zakonska obveza jedinice loklane samouprave dodijeliti grob u zemlji u trenutku smrtnog slučaja i osigurati ukop svakom svom stanovniku nakon smrti.

Lani je Lovrinac obavio 1.233 ukopa. Godišnja grobna naknada za grobno mjesto u zemlji (2 četvorna metra) iznosi 21.23 eura s PDV-om, dok za grobnice ili niše ovisi o njihovoj veličini.

U Splitu nedostaje i grobara.

“Trenutno nam nedostaje najmanje dvoje gorbara. Otvorenih natječaja nemamo, a prosječna neto plaća za radno mjesto grobara je 926 eura”, kažu u splitskom Lovrincu.

Rijeka

U Rijeci brigu o gradskim grobljima i dostupnosti potrebnog broja novih grobnih mjesta vodi Komunalno društvo Kozala.

“Izgradnja i uređenje kontinuirano se obavlja na Centralnom groblju Drenova, vodeći pritom računa o željama i mogućnostima obitelji. U ponudi imamo grobnog mjesta svih vrsta: od pretinaca, ništa, obiteljskih grobova, grobnica do grobnih mjesta na općem polju”, kažu.

U Rijeci se godišnje u prosjeku obavi oko 1300 sahrana, od čega 20-ak posto kremacijom pokojnika. Godišnja grobna naknada za obiteljske grobove i grobnice iznosi 52 eura, za niše 32 eura, za pretince 26 eura, a za kapele i mauzoleje 72 eura, sve s PDV-om.

I u Rijeci manjka grobara.

“Natječaje za radno mjesto grobara imamo otvorenima već duže vrijeme, ali s obzirom na prirodu i težinu rada trenutno je, nažalost, malo zainteresiranih kandidata. Plaća grobara je oko 950 eura”, rekli su nam u Službi za pgrebničke i grobarske psolove riječkog komunalnog društva Kozala.

Osijek

Na području Grada Osijeka dvadeset je groblja, a njima upravlja gradska tvrtka Ukop. Neka od tih groblja su potpuno popunjena i ondje je moguć ukup samo u postojeća grobna mjesta koja već imaju korisnika, odnosno vlasnika.

“Međutim, u Osijeku postoji Centralno groblje na kojemu ima dovoljno mjesta za izgradnju novih grobnih mjesta. To je groblje otvoreno 1984. godine i projektno je tada planirano da podmiri potrebe grada za sljedećih 50 godina, znači do 2034. godine. Prema trendu popunjavanja i našoj statistici, očekujemo da će se ti planovi ostvariti i da će do 2034. ondje biti mjesta za izgradnju grobnih mjesta i pokope u nova grobna mjesta. Istodobno, Grad Osijek priprema rješenje za iduće razdoblje”, rekli su nam u osječkom Ukopu.

Cijena godišnje grobne naknade u Osijeku nije se mijenjala još od 2011. godine.

“Na grobnim mjestima u prigradskim naseljima cijena se formira prema vrsti grobnog mjesta ovisno o tome radi li se o jednostrukom, dvostrukom, trostrukom ili višestrukom grobnom mjestu, a kreće se od 3,98 eura do 7,96 eura. Za ostala groblja cijena se formira prema vrsti i četvronim metrima grobnog mjesta. Prosječna cijena godišnje grobne naknade iznosi 19,90 eura”, kažu.

Što se tiče radnika za obavljnaje grobarskih poslova, u osječkom Ukopu kažu da ih trenutno imaju dovoljno.

