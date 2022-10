Podijeli:







Izvor: N1

Zastupnici Hrvoje Zekanović i Katarina Peović sučelili su svoje stavove pred kamerama N1 televizije u Saboru.

Peović se na početku osvrnula na prozivke da u oporbi sjede ruski špijuni.

VEZANE VIJESTI Žestoki okršaj Grmoje i Habijana u dvoboju na N1: “Nervozni ste, vrijeđate” Očekuje se totalni kaos u Saboru

“Svaki dobar špijunski film treba jednu rusku špijunku. Ta priča sa špijunima je jedno upozorenje da je HDZ savladao manipulacije montaže i da apsolutno sve može svakome montirati. Ono što je važno jest zašto to rade – da bi prikrili afere – prvenstveno Inu. Ja ću upozoriti na još jednu veliku stvar, a to je Zakon o radu i to rade u tjednu kad pregovaraju sa sindikatima javnih službi”, rekla je Peović.

Zekanović je Peović predbacio činjenicu da Radnička fronta nije htjela glasati za deklaraciju o Ukrajini u Saboru.

“Zamislite da je netko 1941. u Europi, npr. u Engleskoj nitko nije dvojio jasno se suprotstaviti nacizmu odnosno fašizmu. Danas smo mi u Trećem svjetskom ratu, samo ga nitko ne naziva tako. Jasno ne osuditi takvu politku Rusije već onda izaziva jednu veliku sumnju. Ne mislim da kolegica Peović ima komunikaciju s Putinom i njegovim ljudima, ali ne svrstati se na stranu dobra – to izaziva neke sumnje”, kazao je.

Odmah mu je odgovorila Peović.

“Jako je zabavno slušati Hrvoja Zekanovića koji je bio putinofil samo par dana prije invazije rusije na Ukrajinu. Ono što je još zanimljivije, da nas optužuje da se nismo jasno odredili. Radnička fronta se jasno odredila prema agresiji na Ukrajinu, ono s čim smo mi bili nezadovoljni je autokolonijalna i sluganska politika Vlade prema NATO paktu i vanjskoj politici Amerike”, ističe.

Zekanović je rekao da nikad nije slavio lik i djelo Vladimira Putina, ali da je prema nekim njegovim konzervativnim politikama u mirnodopsko vrijeme gajio simpatije.

“Ja ne znam na koji ćete način svojoj djeci objkasniti zašto niste glasali za deklaraciju o Ukrajini. To je jedan povijesni krimen koji ćete nositi. U situaciji rata, kada je jučer bračni par koji je očekivao prinovu stradao od agresiji i onda neki zastupnici neće dati podršku, ja bih se crvenio kao što se crvene vaše hlače i moja kravata”, rekao je.

“To izvlačenje tih patetičnih primjera gdje niste uopće niti malo osjetljivi prema nasilju u društvu i onda se nađete kao glasnogovornik napaćenih ljudi. Vi ste krivi za napaćene ljude u Hrvatskoj”, odgovorila mu je Peović.

Cijeli dvoboj pogledajte u videu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.