Mostov Nikola Grmoja i HDZ-ov Damir Habijan sučelili su stavove pred kamerom N1 i mikrofonom našeg Elvira Mešanovića.

“Premijer se ne želi odazvati pozivu jednog saborskog tijela koje ga poziva na saslušanje, ne samo to, nego i vrijeđa sve članove tog Vijeća, naziva to nekakvim egzibicionizmom”, rekao je Grmoja, dodavši da je jasno koja je namjera.

“Sakriti istinu u Ini, sakriti ulogu Vlade s prijevozom nafte u Mađarsku. Zašto bismo slušali premijera koji se ne želi odazvati pozivu saborskog tijela, a svi znamo da je Sabor nadležan Vladi?”, rekao je Grmoja.

“To je nastavak političke nekulture dijela oporbe. To je nastavak destruktivne politike jedne bezidejne oporbe, koja Bože sačuvaj da dođe na vlast jer ako se ovako ponašaju, što bi bilo da su na vlasti”, rekao je Habijan.

Iskaze na Vijeću nazvao je protuzakonitima i rekao da se HDZ ničega ne boji. “Oni mogu ovaj performans raditi bilo gdje, ima i drugih mjesta gdje to mogu raditi, međutim, prema našem mišljenju i stavu ne mogu saslušavati premijera na Antikorupcijskom vijeću”, rekao je Habijan, dodavši da je Odbor za Ustav rekao da je to nezakonito.

“Interesantno je da se Grmoja udružio s uskočkim optuženikom koji govori kako unaprijediti korporativno upravljanje u Ini. Sada će taj uskočki optuženik nama, odnosno kolegi Grmoji, objasniti kako će unaprijediti korporativno upravljanje u Ini. To je performans, to je cirkus”, rekao je Habijan.

“Što je problem sa svjedocima koji su danas pozvani? To su sve njegovi kadrovi ili kadrovi koje su vlade prije imenovale. Što je tu problem? Kovačević je samo jedan u nizu svjedoka, doći će i drugi. Što je danas problem? Nije problem Dragan Kovačević ni nezakonitost saslušanja, nego je problem što se uopće govori o Ini i što o tome govore ljudi koji itekako dobro znaju što se radilo u Ini i što su radili premijer Plenković i ministar Ćorić koji su odgovorni za gašenje rafinerije u Sisku i preusmjeravanja nafte u Mađarsku. To je politika Plenkovićeve Vlade”, rekao je Grmoja.

Habijan je rekao da se Vlada ne boji rasprave o Ini. “Ovo sve što radi kolega Grmoja i to famozno Antikorupcijsko vijeće može raditi bilo gdje, ali ono što je rekao Odbor, ono je nezakonito i protivno Poslovniku. U ovoj zemlji postoje neovisne i samostalne institucije koje će utvrditi sve ovo što pokušava kolega Grmoja, koji je sebi dao ulogu suca”, rekao je Habijan.

“Grmoja očito ne poznaje pravo, kao što ne poznaje ni matematiku”, rekao je Habijan, dodavši da za većinu u Saboru ne treba 77 glasova, nego 76.

Grmoja je odgovorio da je Most imao konstruktivne prijedloge Vladi.

“Mi smo predložili mjere za izlazak iz krize i za povećanje minimalne plaće, jedinstveni dječji doplatak, ali prva mjera za čupanje Hrvatske iz ove krize je micanje ove Plenkovićeve Vlade, koja je, nažalost, i to nije nikakva parola nego istina, učinila neke poteze koji se slobodno mogu okarakterizirati izdajničkim potezima”, rekao je Grmoja.

Objasnio je i zašto je Plenkovića nazvao paranoičnim. “To je očito, pogledajte ga, on se znoji kad daje izjave za medije. Obruč se steže, to je sasvim jasno, ali od istine nitko nije pobjegao, pa ni Andrej Plenkvoić. Istina će kad tad pokucati na vrata i morat će dati odgovore Andrej Plenković”, rekao je Grmoja.

“Bio sam jasan kad sam rekao da kolega Grmoja ne poznaje pravo, a ni matematiku. Izjave koje dolaze iz Mosta pokazuju da je nervoza na drugoj strani. Izjava vašeg kolege i pripadnika sekte Mosta o Vladi i premijeru pokazuje svu razinu političke nekulture”, rekao je Habijan mostovcu.

Grmoja je uzvratio da HDZ pokazuje političku nekulturu.

“Mi smo hrvatski igrači. Nije viđeno dosad na političkoj sceni, obično imamo plaćenike, izdajnike koji se mogu potkupiti, a sad prvi puta imamo hrvatske igrače koji igraju za hrvatsku stvar i to boli ove druge koji se bore za tuđe interese i svoje partikularne interese”, rekao je Grmoja.

“Vaš rejting najbolje govori koliko vam ljudi vjeruju. Moj je savjet da promijenite politiku”, rekao mu je Habijan.

Počnite se baviti konstruktivnom kritikom, budite korektni, nemojte biti demagog i nemojte se ponašati na ovaj način, dodao.

Grmoja mu je odgovorio.

“Vadi se sve oružje iz arsenala i to pokazuje nervozu. Vadi se nacionalni stadion, zabrana rada nedjeljom i to je samo znak kolika je nervoza. Ja pitam HDZ-ovce koji ne podržavaju Plenkovića – što čekate? Plenković je gotov čovjek, samo mu nitko u HDZ-u nema hrabrosti to reći”, rekao je Grmoja.

Habijan je Grmojine izjave nazvao smiješnima.

“Ovi spinovi koje Grmoja cijelo vrijeme radi su doista smiješni. Ja bih stvarno volio da Most napokon pokaže malo konstruktivnosti i počne pričati o konkretnijim stvarima. Oni se ujutro probude, uzmu novine i odluče o čemu će danas pričati. Evo, sad je to Ina”, rekao je Habijan.

Grmoja mu je poručio da je – dosadan.

“Malo ste dosadni, cijelo vrijeme pričate iste stvari, morate malo promijeniti ploču. Da ova priča drži vodu, ne bi HDZ za vikend napisao tri statusa o nama”, rekao je Grmoja.

“Drago mi je da Grmoja redovito prati HDZ na Facebooku, to je pokazatelj nervoze. Imamo još dvije godine mandata, morate se još strpjeti. Imali ste ministre u Vladi, zašto niste ništa predložili? Potpuno ste nekonzistentni i nevjerodostojni, i hrvatska javnost to vidi”, rekao je Habijan.

Grmoja je zazvao vraćanje HDZ-a u oporbu.

“S HDZ-om se Hrvatska ne može mijenjati i HDZ treba poslati u oporbu na dugo hlađenje od jedno osam godina jer je to stranka nedostojna da obnaša najviše funkcije u zemlji”, rekao je Grmoja.

Habijan je ponovio da je oporba nekontruktivna.

“Smisao je u tome da je ova oporba u 6 godina pokazala da je velik dio oporbe nesposoban, nekonstruktivan, destruktivan. Ne daj Bože da oni dođu u poziciju da budu na vlasti”, rekao je Habijan, dodavši da neće doći na sjednicu Antikorupcijskog vijeća.

“To je nekonstruktivno i jedna farsa. Iz redova HDZ-a ne dolazi nitko s obzirom na to da smatramo da je to nezakonito”, rekao je.

Grmoja je rekao koji će bivši član Uprave Ine doći na saslušanje. “Bit će to Davor Mayer. Pozivam sve građane da to prate, bit će danas jako, jako zanimljivo”, rekao je Grmoja.

