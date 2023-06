“U politici imate heroja, onog koji stvara prepreke i vanjskog neprijatelja”

Podijeli :

Nikolina Borčić, profesorica političke komunikacije u Novom danu analizirala je ovotjednu komunikaciju na političkoj sceni.

Najprije je komentirala pregovore sa sindikatima, povišice i Vladu poslodavca odnosno premijera kao pregovarača.

Predizborno razdoblje je prilika da se Vlada malo više pritisne i da se ostvare zahtjevi. To je prilika i za Vladu i za premijera za gradnju imidža i reputacije. Premijer je dosad pokazao imidž političkog vođe koji razumije situaciju, uspije pronaći rješenje i koji u konačnici donosi vijest o tom rješenju kao osoba koja je preuzela odgovornost. Imamo još prilično vremena do izbora. Važno je detektirati ranjivije u društvu. Uvijek se u predizbornom razdoblju pojačavaju pozitivne aktivnosti aktivnosti kako bi se dokazalo dobro upravljanje državom. To je oduvijek tako. Fokus je na jačanju snaga i pokazivanju kako je netko dobar vođa.

Javnost često osuđuje emotivnu političarku a za svađalačkog političara će reći “neka im je rekao…”

Prilikom izmjena izbornog zakona izostalo je uključivanje šire političke i stručne javnosti. Borčić tvrdi da je na ovoj temi oporba išla previše ad hominem.

Oporba je mogla bolje poentirati oko izbornog Zakona. Očekivana komunikacija je da jedni drugima inače ruše kredibilitet. Ne možete uvijek imati isti taktiku, ad hominem. Peđa Grbin je jučer na twitteru napisao “Majstor se upro objasniti da je popis stanovnika nevaljan…”. Trebao je fokus biti na sadržaj. Propustili su trenutak oko sastanka s ustavnim stručnjacima. Sandra Benčić je imala dobro poentiranje na temi ako ne valja popis stanovništva, neka to premijer dojavi Eurostatu. Inače Benčić dobro argumentira i razlaže temu na manje podteme. Zanimljivo je pratiti percepciju emocionalnog angažmana Benčić i osebujnog govora predsjednika. Javnost često negativno percipira ženu političarku koja viče i vide joj se žile na vratu dok će nakon nastupa muškarca sa svađalačkom retorikom reći “neka im je rekao…”.

Cijeli rad Vlade u jednom mandatu je i kampanja za sljedeći

Kampanja traje već jako dugo. Osjeća se nesigurnost jer se ne zna kada će biti raspisani parlamentarni izbori. Cijeli rad Vlade u jednom mandatu je i kampanja za sljedeći mandat. Premijer ima komunikacijski stil kontrole narativa u smislu fokusa na pozitivne rezultate svoje Vlade. Ima kontinuiranu strategiju i tako postiže da ga široka javnost čuje, oni koji izlaze na izbore. Oni tihi kritičari koji ne izlaze na izbore nisu bitni. Jednostavan je tu story telling. Imate heroja a to je Vlada, one koji stvaraju prepreke i vanjskog neprijatelja koji prijeti urušavanjem. Imamo oporbu kojoj je cilj doći do javnosti. Danas nije jednostavno biti političar.

O Vučiću: dobro krojen medijski nastup

Borčić je analizirala i jučerašnji javni nastup srbijanske premijerke i predsjednika te najavu prijevremenih izbora u Srbiji.

Okolnosti su u Srbiji jako teške. Važno je kako se komunicira. Njihov predsjednik je našao dobar način: prvo je premijerka postavila okvir cijele situacije, patetično naglašavanje iskorištavanja tragedije od strane oporbe i oporba ne želi razgovraati. Potom ona stavlja ostavku na stol, spremna se žrtvovati za svoju vladu i potom predsjednik iznosi teme kako će pomoći svojem narodu. Tu je Vučić jako vješt. Uzima za primjer najprodavanijom markom kruha koji će sutra stajati tri dinara manje. Veće penzije, veće plaće prosvjeti i zdravstvu. Naglašava zajedništvo i prijevremene izbore. Iz perspektive želje ostanka na vlasti, to mu je bio komunikacijski dobro krojen medijski nastup.

