U srijedu kreće rasprava o ukidanju imuniteta zastupniku Miri Bulju

Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) u srijedu će raspravljati o dva zahtjeva da se skine imunitet Mostovu zastupniku Miru Bulju.

Pojedinosti tih zahtjeva nisu poznate, no prema dostupnim podacima skidanje imuniteta traže privatni tužitelji zbog kaznenog djela klevete, kako bi mogli tužiti Bulja.

Tko i za što konkretno traži da mu se skine imunitet nije poznato ni Bulju. Ima previše onih koji su me tužili i koji bi me tužili, no ovaj čas ne znam o kome je riječ, rekao je Bulj Hini.

Iako će za odluku MIP-a trebati pričekati srijedu i samu sjednicu, dosadašnja je praksa bila da se u takvim situacijama ne udovolji zahtjevima tužitelja.

To ne znači da se zastupnike oslobađa krivice, tužitelji ih mogu tužiti kad im istekne mandat, jer za trajanja imuniteta ne teče zastarni rok, u više je navrata, u sličnim situacijama, objasnio je predsjednik MIP-a Robert Jankovics.

Svoj stav MIP će poslati Saboru koji će donijeti konačnu odluku.

Neka mi skinu imunitet, ja ću osobno glasovati za skidanje, poručio je Mostov zastupnik.

