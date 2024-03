Šeks: Milanović je ovim potezom pokazao da nije sposoban obnašati funkciju predsjednika

Podijeli :

Predsjednik Nacionalnog odbora Zajednice utemeljitelja HDZ-a Dr. Franjo Tuđman, Vladimir Šeks na Općem obavještajnom Saboru HDZ-a komentirao je kandidaturu Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima.

“Dok Zoran Milanović ne bude respektirao i prihvatio Ustavni sud vjerujem da će Državno izborno pvjerenstvo poništiti listu u prvoj izbornoj jedinici i da će se time nanijeti ogromna šteta SDP-u jer će im propasti lista za prvu izbornu jedinicu. On dok je predsjednik Republike, ne može biti kandidat na nikakvoj listi. Mora dati prethodnu ostavku. Bez liste, s listom ili bezlično, ne može biti kandidat dok je predsjednik države”, rekao je Vladimir Šeks.

Također kaže: “Postoji članak 97 Ustava prema kojem Ustavni sud na prijedlog Vlade utvrdi da je predsjednik nesposoban za obnašanje dužnosti, a Zoran Milanović je tim potezom pokazao da nije sposoban obnašati dužnost predsjednika te biti zagovaratelj stabilnosti i redovitog usklađenog djelovanja u Hrvatskoj. Umjesto toga je oporbeni lider.”

Također, Šeks je rekao da to nije radio nijedan predsjednik nakon 2000. godine.

“Jedino se toga nije držao Zoran Milanović koji želi biti i premijer i predsjednik države. Ako Mlanović ne bude respektirao stajalište Ustavnog suda da da ostavku i tad ide na izbore, tad će mu Ustavni zatvoriti ulazak na europarlamentarne izbore. On se svrstao s one strane Ustava”, zaključio je.

