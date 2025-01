U Zagrebu se uvodi promjena za vozače, sve nadziru kamere: “Do 14 sati vozači će voziti na jug, a onda…”

Podijeli :

Marko Prpic/Vecernji list

Zagrepčani će se za desetak dana prvi put susresti s dinamičkim vođenjem prometa, čeka se još jedna konzola.

Za otprilike deset dana Aleja grada Bologne trebala bi dobiti novi cestovni podvožnjak, a vozači će se u Zagrebu prvi put susresti s dinamičkim vođenjem prometa. Riječ je o podvožnjaku koji spaja Ulicu Dubravica i Samoborsku cestu gdje su radovi na novom prometnom rješenju trajali još od proljeća prošle godine, piše Jutarnji list.

Taj podvožnjak se desetljećima koristio kao pješački, a tijekom obnove podvožnjaka kod Škorpikove ulice služio je kao poveznica između sjevera i juga. Osposobljavanje tog podvožnjaka za promet uključivalo je uređenje i semaforizaciju križanja Dubravica – Huzjanova i Dubravica – Samoborska, produženje desnog skretača na Aleji grada Bolonje prije križanja s Ulicom Dubravica iz smjera istoka te radove na uređenju samog objekta podvožnjaka. Tim je radovima objekt prenamijenjen u podvožnjak za naizmjenični jednosmjerni promet uz zadržavanje i prostora za kretanje pješaka. Ukupna vrijednost radova je 630 tisuća eura bez PDV-a.

Nova analiza otkrila u kojim su gradovima najgori prometni zastoji

Prije mjesec i pol radovi su čišćenjem grafita sa zidova podvožnjaka završeni, no promet kroz njega nije pušten iako je Policijska uprava zagrebačka dala Gradskom uredu suglasnost za to prometno rješenje. Iz Grada Zagreba najavljivali su puštanje u promet podvožnjaka krajem prosinca prošle godine, ali sve se oduljilo.

Naime, tvrde da se još čekaju isporuku i montiranje nove semaforske konzole na Huzjanovoj ulici te priključenje semaforske instalacije na elektroenergetsku mrežu. Prema viđenome na terenu, upravo su danas radnici priključivali semafore. Kada konačno bude uveden, naizmjenični jednosmjerni promet funkcionirat će tako da će se podvožnjakom Dubravica svakodnevno od 0.00 do 14.00 prometovati iz smjera sjevera prema jugu, odnosno iz smjera Huzjanove prema Samoborskoj cesti, a od 14.00 do 24.00 u smjeru jug – sjever.

Vozače će nadzirati kamere

Osim semafora, u Ulici Dubravica i na Samoborskoj cesti postavljeni su uređaji prometne signalizacije na samom ulazu u pothodnik te viseća prepreka za prolaz vozila viših od dva metra. Naime, podvožnjak je prenizak da kroz njega mogu prolaziti viša vozila. U samom pothodniku postavljeni su i pješački prijelaz te manji semafori. Na taj podvožnjak spajaju se i stepenice kojima pješaci prolaze na obližnju autobusnu i željezničku stanicu te će vozači, ali i pješaci morati biti na dodatnom oprezu. Postavljene su i kamere kako bi se moglo detektirati vozače koji krše propisano vrijeme vožnje.

Uvođenje novog cestovnog podvožnjaka u ovom dijelu grada već je godinama nasušna potreba s obzirom na to da od Vrapča pa do izlaza prema Zaprešiću postoje samo dva prolaza kojima se automobilom može proći od sjevera prema jugu i obratno. Podvožnjak na Ulici Dubravica barem će malo rasteretiti promet na Aleji grada Bologne i Ilici do Vrapča. Također bi trebao biti rasterećen promet ispod podvožnjaka u Škorpikovoj ulici gdje se u popodnevnim satima stvaraju goleme kolone u smjeru sjevera. Otvaranjem ovog podvožnjaka vozači koji iz smjera Jadranskog mosta putuju u Gajnice, Stenjevec ili Podsused moći će za prolaz ispod Aleje grada Bologne koristiti dva podvožnjaka, međusobno udaljena nekoliko stotina metara.

Ovaj podvožnjak bit će svojevrsni test vozačima za uvođenje dinamičkog vođenja prometa i u ostalim dijelovima grada. U studenome prošle godine je Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, najavio uvođenje tog modela prometa na Ribnjaku te u Ulici grada Vukovara na dijelu od Ozaljske do Ulice Florijana Andrašeca. Tada je rekao da bi se u ožujku ili travnju ove godine u Ulici Ribnjak tijekom jutarnjih sati uvela još jedna prometna traka do Langova trga.

U Ulici grada Vukovara taj bi se model trebao uvesti na jesen. Pavuna je tada ustvrdio kako stručne procjene govore da će se time gužve na tim prometnicama tijekom prometnih špica smanjiti oko 30 posto. Prema tom modelu, u Ulici grada Vukovara u smjeru istoka bila bi, osim postojećih voznih traka, dodana još jedna kojom se sada vozi u smjeru zapada. Za to vrijeme u smjeru zapada bi se prometovalo samo jednom trakom. U popodnevnim satima na nekoliko bi sati bilo obrnuto. Isto bi se uvelo i na Ribnjaku.

