Udruga Sidro: Plaće odgojitelja u vrtiću 40 posto manje od plaća učitelja. To je ilegalno

Predsjednica udruge Sidro, Katarina Turković Gulin, gostovala je u emisiji Novi dan kod naše Nine Kljenak gdje su razgovarale o sve brojnijim prosvjedima odgojitelja i drugih predškolskih djelatnika od kojih se zadnji održao u subotu u Puli.

“Plaće odgojitelja u vrtiću kaskaju 40 posto za plaćama učitelja, što je ilegalno”, ističe na samom početku predsjednica udruge Sidro Katarina Turković Gulin i nastavlja: “Ovo doživljavamo već godinama. Udruga Sidro je ovdje ne kao sindikat, nego da bismo štitili prava djece u vrtićima, a upravo odgojitelji štite njihova prava, kao i stručni suradnici i drugo osoblje.”

“Kako da štitimo prava djece kada se ni zakoni ne poštuju i svi smo toga svjesni? Članak 51 nije stupio na snagu 1. ožujka ove godine, već 2012. Mi kontinuirano pričamo o tom članku i izjednačavanju onih koji provode odgojno-obrazovne procese u vrtićima s onima koji ih provode u osnovnim školama.”

Nedovoljno financiranje države

Osvrnuvši se na najsvježiji primjer prosvjeda preškolskih radnika, Turković Gulin govori:

“Pula nije jedini, ali je najslikovitiji primjer – ako su plaće rasle za 30 posto unazad 3 godine, a jesu, i ako one i dalje zaostaju 40 posto za zakonskim propisom, kakve li su to onda plaće bile i na što je to sličilo prije”, pita se predsjednica udruge Sidro.

“Državu moramo puno snažnije uključiti u financiranje dječjih vrtića. Mi smo kao udruga Sidro kroz više inicijativa i parnerstva sa sindikatima potakli tu priču, uspjeli smo to napraviti 2022. kroz izmjene zakona, ali model s kojim se država uključila – nije dobar”, kaže i pojašnjava:

“Slabije razvijene regije dobiju veću potporu, ali zakonski bi nam plaće morale biti usklađene. To se ništa ne poštuje u Hrvatskoj i zanima me kako ćemo pokazati Europskoj komisiji da poštujemo njihovu direktivu kad imamo i do 100 posto različite plaće od vrtića do vrtića i od regije do regije.”

Jesu li odgojitelji javni službenici?

Prilikom povećanja plaća javnim i državnim službenicima, odgojitelji su ostali – van priče. Naime, njihove plaće određuje lokalna samouprava: “To je vrlo zanimljiva situacija, kada je izašao taj Zakon o plaćama o javnim službama mi smo od Andreja Plenkovića tražili da se razjasni – jesmo li mi javni službenici ili nismo.”

Zakon o predškolskom odgoju je jasan, ističe i dodaje: “Djelatnost koja se provodi u javnim ustanovama kao javna služba, samim time je vrlo jasno da smo javni službenici. Mnogi drugi akti govore u prilog tome.”

“Vlada zna da moramo izjednačiti plaće, zna da ih mora uskladiti sa Zakonom, ali i dalje Zakon o javnim službama tvrdi da mi nemamo pravo biti javni službenici jer ne dobivamo plaće iz javnog proračuna – to naprosto nije istina.

Moramo sjesti za stol i s našim ministrom i s našim premijerom i to je nešto što ćemo sada inicirati”, zaključuje predsjednica Udruge Sidro.

