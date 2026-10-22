Umro Boris Kolar, jedan od ključnih stvaratelja "Profesora Baltazara"

Posebno mjesto u njegovu bogatom opusu zauzima "Profesor Baltazar". Kao jedan od njegovih ključnih stvaratelja, zajedno s drugim velikim autorima Zagrebačke škole, Kolar je oblikovao svijet u kojem se problemi rješavaju znanjem i maštom, a različitosti prihvaćaju s razumijevanjem i dobrotom. Kolarova povezanost s "Baltazarom" nije prestala ni u poznim godinama - nastavio je pridonositi novim ostvarenjima, među kojima su "Augustova treća sreća", "Vrline iz dubine" i "Hektorovo otkriće".